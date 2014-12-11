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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Интер
Карабах - Интер: обзор матча 11 декабря 2014
Карабах
11.12.2014, четверг, 20:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Интер
90'
+1
Замена
Э. Бальдини
️️️️
Ж. Оби
84'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Д. Д'Амброзио
Замена
И. Гурбанов
️️️️
Н. Алескеров
60'
Замена
Н. Юсифов
️️️️
В. Надиров
43'
Желтая карточка
Н. Алескеров
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
41
Лерой Джордж
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
10
Муарем Муарем
ЛФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
10
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
54
Исаак Донкор
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Карабах
1
Фархад Велиев
ВР
24
Адмир Тели
ЦЗ
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
7
Намир Юсифов
ЦП
77
Джавид Тагиев
ЦП
6
Хаджи Ахмедов
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
Интер
95
Давиде Коста
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
24
Джакомо Шакка
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
96
Андреа Палацци
ЦП
92
Энрико Бальдини
ЦФ
4-1-2-3
23
Сехич
14
Садыгов
25
Аголли
5
Медведев
15
Гусейнов
2
Гараев
41
Джордж
20
Алмейда
10
Муарем
10
Алескеров
17
Надиров
3-3-2-2
22
Каррисо
54
Донкор
3
Андреолли
14
Кампаньяро
15
Мбайе
6
М'Вила
33
Д'Амброзио
10
Оби
21
Крхин
10
Освальдо
90
Бонаццоли
17
Надиров
7
Юсифов
7
Юсифов
17
Надиров
10
Алескеров
18
Гурбанов
18
Гурбанов
10
Алескеров
10
Оби
92
Бальдини
92
Бальдини
10
Оби
33
Д'Амброзио
32
Димарко
32
Димарко
33
Д'Амброзио
Остались в запасе
Карабах
Интер
24
Адмир Тели
ЦЗ
77
Джавид Тагиев
ЦП
6
Хаджи Ахмедов
ЦП
1
Фархад Велиев
ВР
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
24
Джакомо Шакка
ЦЗ
96
Андреа Палацци
ЦП
95
Давиде Коста
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
24
Адмир Тели
ЦЗ
77
Джавид Тагиев
ЦП
6
Хаджи Ахмедов
ЦП
1
Фархад Велиев
ВР
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
Остались в запасе
24
Джакомо Шакка
ЦЗ
96
Андреа Палацци
ЦП
95
Давиде Коста
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Карабах - Интер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Мирослав Зелинка
(Шлапанице)
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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