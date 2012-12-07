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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - Нефтчи
Интер - Нефтчи: обзор матча 07 декабря 2012
Интер
07.12.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа H, 6 тур
2 : 2
Завершен
Нефтчи
9'
М. Ливайя
54'
М. Ливайя
52'
Р. Садыгов
89'
Н. Каналес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Нефтчи
90'
+3
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
Д. Имамвердиев
90'
+1
Желтая карточка
М. Сейидов
Желтая карточка
М. Ливайя
89'
89'
ГОЛ! 2:2!
Н. Каналес
77'
Замена
М. Сейидов
️️️️
Р. Садыгов
Замена
А. Бандини
️️️️
Жонатан
63'
62'
Желтая карточка
Д. Имамвердиев
ГОЛ! 2:1!
М. Ливайя
Пас отдал
Ю. Нагатомо
54'
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
Л. Гарритано
53'
52'
ГОЛ! 1:1!
Р. Садыгов
46'
Замена
Э. Мехдиев
️️️️
М. Шукуров
Замена
А. Кассано
️️️️
В. Самуэль
46'
Желтая карточка
А. Романо
15'
ГОЛ! 1:0!
М. Ливайя
Пас отдал
А. Перейра
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
94
Андреа Романо
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Нефтчи
1
Саша Стаменкович
ВР
16
Бруно Бертуччи
ЛЗ
5
Игор Митрески
ЦЗ
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
25
Джавид Имамвердиев
ЦП
15
Эрик Рамос
ЦП
6
Рашад Садыгов
ЦП
9
Флавиньо
АП
10
Жулиус Вобай
ПВ
32
Николас Каналес
ЦФ
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
48
Андреа Бандини
ЦЗ
23
Николо Беллони
ЦП
17
Джованни Террани
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Нефтчи
1
Эмиль Балаев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
28
Эмин Мехдиев
ЛВ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
19
Миргусейн Сейидов
АП
21
Камиль Нурахмадов
ЦФ
14
Баходир Насимов
ЦФ
3-4-2-1
27
Белец
2
Перейра
6
Самуэль
28
Паза
91
Камбьяссо
24
Бенасси
94
Романо
2
Жонатан
11
Коутиньо
7
Гарритано
10
Ливайя
4-3-2-1
1
Стаменкович
4
Шукуров
5
Митрески
3
Гулиев
16
Бертуччи
25
Имамвердиев
15
Рамос
6
Садыгов
10
Вобай
9
Флавиньо
32
Каналес
2
Жонатан
48
Бандини
48
Бандини
2
Жонатан
7
Гарритано
5
Нагатомо
5
Нагатомо
7
Гарритано
6
Самуэль
99
Кассано
99
Кассано
6
Самуэль
25
Имамвердиев
7
Абдуллаев
7
Абдуллаев
25
Имамвердиев
6
Садыгов
19
Сейидов
19
Сейидов
6
Садыгов
4
Шукуров
28
Мехдиев
28
Мехдиев
4
Шукуров
Остались в запасе
Интер
Нефтчи
23
Николо Беллони
ЦП
54
Исаак Донкор
ЦЗ
17
Джованни Террани
ЦФ
12
Лука Кастеллацци
ВР
Главный тренер
Андреа Страмаччони
21
Камиль Нурахмадов
ЦФ
1
Эмиль Балаев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
14
Баходир Насимов
ЦФ
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
Остались в запасе
23
Николо Беллони
ЦП
54
Исаак Донкор
ЦЗ
17
Джованни Террани
ЦФ
12
Лука Кастеллацци
ВР
Остались в запасе
21
Камиль Нурахмадов
ЦФ
1
Эмиль Балаев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
14
Баходир Насимов
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
Статистика матча Интер - Нефтчи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
- : -
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Нефтчи
0 : 0
09.10.2026
Сабах
Информация о матче
Главный судья:
Эмир Алечкович
Стадион:
Джузеппе Меацца
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