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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Тигрес УАНЛ - Интер Майами
Тигрес УАНЛ - Интер Майами: обзор матча 04 августа 2024
Тигрес УАНЛ
04.08.2024, воскресенье, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, группа 11, 3 тур
2 : 1
Завершен
Интер Майами
18'
Х. Брунетта
84'
J. Vigón
74'
Л. Кампана (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тигрес УАНЛ - Интер Майами
ГОЛ! 2:1!
J. Vigón
84'
81'
Замена
С. Кривцов
️️️️
Э. Мартинес
Замена
E. Tercero
️️️️
J. Aquino
80'
Замена
J. Vigón
️️️️
R. Carioca
80'
74'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Кампана
Желтая карточка
G. Pizarro
72'
69'
Замена
Ф. Негри
️️️️
Ж. Альба
69'
Замена
Д. Руис
️️️️
Ю. Грессель
Замена
А. Жиньяк
️️️️
N. Ibáñez
69'
Замена
J. Herrera
️️️️
L. Quinones
69'
Замена
С. Кордова
️️️️
М. Флорес
69'
38'
Желтая карточка
Л. Кампана
Желтая карточка
N. Ibáñez
33'
Желтая карточка
R. Carioca
31'
31'
Желтая карточка
М. Рохас
ГОЛ! 1:0!
Х. Брунетта
Пас отдал
N. Ibáñez
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тигрес УАНЛ
19
Guido Pizarro
(К)
ЦЗ
13
Diego Reyes
ЦЗ
27
Хесус Ангуло
ЦЗ
8
Фернандо Горриаран
ЦП
20
Марсело Флорес
АП
11
Хуан Брунетта
АП
20
J. Aquino
ЦФ
1
N. Guzman
ЦФ
7
Nicolás Ibáñez
ЦФ
23
L. Quinones
ЦФ
5
R. Carioca
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
(К)
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
17
Томас Авилес
ЦЗ
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
57
Марсело Вейгандт
ЦЗ
7
Матиас Рохас
ЦП
42
Янник Брайт
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
5
Федерико Редондо
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Тигрес УАНЛ
21
Fernando Tapia
ВР
25
Carlos Rodríguez
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
4
Eduardo Tercero
ЦЗ
6
Juan Vigón
ЦП
15
Sebastian Fierro
ЦП
77
Jonathan Herrera
ЦП
17
Себастьян Кордова
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Интер Майами
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
99
Коул Йенсен
ВР
21
Франко Негри
ЛЗ
32
Ноа Аллен
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
17
Ян Фрей
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Давид Руис
ОП
29
Лоусон Сандерленд
ЦП
91
Ryan Carmichael
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
3-1-2-5
19
13
27
Ангуло
8
Горриаран
11
Брунетта
20
Флорес
1
5
23
7
20
4-3-1-2
12
Каллендер
17
Авилес
21
Мартинес
57
Вейгандт
18
Альба
7
Рохас
42
Брайт
21
Тэйлор
24
Грессель
9
Кампана
5
Редондо
20
4
4
20
5
6
6
5
23
77
77
23
20
Флорес
17
Кордова
17
Кордова
20
Флорес
7
10
Жиньяк
10
Жиньяк
7
18
Альба
21
Негри
21
Негри
18
Альба
21
Мартинес
27
Кривцов
27
Кривцов
21
Мартинес
24
Грессель
8
Руис
8
Руис
24
Грессель
Остались в запасе
Тигрес УАНЛ
Интер Майами
21
Fernando Tapia
ВР
25
Carlos Rodríguez
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
15
Sebastian Fierro
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
99
Коул Йенсен
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
17
Ян Фрей
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
29
Лоусон Сандерленд
ЦП
91
Ryan Carmichael
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
21
Fernando Tapia
ВР
25
Carlos Rodríguez
ВР
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
15
Sebastian Fierro
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
99
Коул Йенсен
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
17
Ян Фрей
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
29
Лоусон Сандерленд
ЦП
91
Ryan Carmichael
ЦФ
13
Лео Афонсо
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Ферретти
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Тигрес УАНЛ - Интер Майами
3
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
14
14
Офсайды
1
3
Количество передач
439
562
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
1 : 0
22.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Тигрес УАНЛ
2 : 3
08.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Пачука
3 : 0
01.11.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Пумас
1 : 1
25.10.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Керетаро
3 : 2
02.08.2026
Тигрес УАНЛ
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Главный судья:
Ismael Cornejo, El Salvador
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