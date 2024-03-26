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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Вьетнам - Индонезия
Вьетнам - Индонезия: обзор матча 26 марта 2024
Вьетнам
26.03.2024, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа F, 4 тур
0 : 3
Завершен
Индонезия
9'
Д. Идзес
24'
Р. Оратмангоен
90+8'
R. Sananta
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вьетнам - Индонезия
90'
+8
ГОЛ! 0:3!
R. Sananta
90'
+6
Желтая карточка
Р. Камбуая
90'
+3
Замена
Р. Камбуая
️️️️
Р. Оратмангоен
77'
Замена
R. Sananta
️️️️
Витан
66'
Желтая карточка
Витан
Замена
️️️️
Х. Ман Фам
59'
Замена
Т. Тай Хо
️️️️
Т. Линь Нгуйен
59'
Желтая карточка
B. Tien Dung
46'
46'
Замена
Э. Маулана Викри
️️️️
Х. Карака
46'
Замена
Y. Sayuri
️️️️
А. Мангкуалам
45'
+2
Желтая карточка
Х. Карака
Желтая карточка
Х. Вьет Ан Буй
35'
34'
Желтая карточка
А. Мангкуалам
24'
ГОЛ! 0:2!
Р. Оратмангоен
Пас отдал
Н. Тджо-А-Он
15'
Желтая карточка
Д. Идзес
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Идзес
Пас отдал
Т. Хайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вьетнам
1
Филип Нгуйен
ВР
12
Туань Тай Пхань
ЛЗ
20
Хоанг Вьет Ан Буй
ЦЗ
7
Хуань Ман Фам
ПЗ
17
Ван Тхань Ву
ПЗ
11
Ван Ханг Хуат
ЛВ
4
Тай Сон Нгуйен
ОП
8
Хунг Дунг До
ЦП
14
Хоанг Дук Нгуйен
ЦП
22
Тиен Линь Нгуйен
ЦФ
Главный тренер
Филипп Труссье
Индонезия
16
Adi Satryo
ВР
12
Эрнандо Ари
ВР
22
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
5
Ризки Ридхо
ЦЗ
23
Джастин Хюбнер
ЦЗ
14
Аснави Мангкуалам
ПЗ
3
Джей Идзес
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
7
Марселино Фердинан
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
8
Витан
ПВ
10
Хокки Карака
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Вьетнам
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
23
Вань Вьет Нгуйен
ВР
3
Минь Тронг Во
ЛЗ
6
Тхань Бинь Нгуйен
ЦЗ
2
Нгок Бао Ле
ЦЗ
13
Тань Тай Хо
ПЗ
15
Динь Бак Нгуйен
ЛВ
8
Фам Тхань Лонг Ле
ОП
15
Дук Чиен Нгуйен
ЦП
19
Куанг Хай Нгуйен
АП
9
Ван Тоан Нгуйен
ПВ
11
Manh Dung Nham
ЦФ
Индонезия
21
Syahrul Fadillah
ВР
21
Мухамад Риянди
ВР
17
Эдо Фебриансия
ЛЗ
13
Rachmat Irianto
ЦЗ
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
9
Рафаэль Струйк
ЛВ
16
Arkhan Fikri
ЦП
15
Рики Камбуая
АП
10
Эги Маулана Викри
ПВ
8
Якоб Саюри
ПВ
7
Ramadhan Sananta
ЦФ
4-1-2-1-1
1
Нгуйен
12
Пхань
7
Фам
20
Буй
17
Ву
4
Нгуйен
8
До
14
Нгуйен
11
Хуат
22
Нгуйен
4-2-3-1
16
14
Мангкуалам
5
Ридхо
23
Хюбнер
22
Тджо-А-Он
3
Идзес
19
Хайе
8
Витан
7
Фердинан
11
Оратмангоен
10
Карака
22
Нгуйен
13
Хо
13
Хо
22
Нгуйен
11
Оратмангоен
15
Камбуая
15
Камбуая
11
Оратмангоен
10
Карака
10
Маулана Викри
10
Маулана Викри
10
Карака
8
Витан
7
7
8
Витан
Остались в запасе
Вьетнам
Индонезия
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
23
Вань Вьет Нгуйен
ВР
3
Минь Тронг Во
ЛЗ
6
Тхань Бинь Нгуйен
ЦЗ
2
Нгок Бао Ле
ЦЗ
8
Фам Тхань Лонг Ле
ОП
15
Дук Чиен Нгуйен
ЦП
19
Куанг Хай Нгуйен
АП
15
Динь Бак Нгуйен
ЛВ
9
Ван Тоан Нгуйен
ПВ
11
Manh Dung Nham
ЦФ
Главный тренер
Филипп Труссье
21
Syahrul Fadillah
ВР
21
Мухамад Риянди
ВР
17
Эдо Фебриансия
ЛЗ
13
Rachmat Irianto
ЦЗ
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
16
Arkhan Fikri
ЦП
9
Рафаэль Струйк
ЛВ
8
Якоб Саюри
ПВ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Остались в запасе
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
23
Вань Вьет Нгуйен
ВР
3
Минь Тронг Во
ЛЗ
6
Тхань Бинь Нгуйен
ЦЗ
2
Нгок Бао Ле
ЦЗ
8
Фам Тхань Лонг Ле
ОП
15
Дук Чиен Нгуйен
ЦП
19
Куанг Хай Нгуйен
АП
15
Динь Бак Нгуйен
ЛВ
9
Ван Тоан Нгуйен
ПВ
11
Manh Dung Nham
ЦФ
Остались в запасе
21
Syahrul Fadillah
ВР
21
Мухамад Риянди
ВР
17
Эдо Фебриансия
ЛЗ
13
Rachmat Irianto
ЦЗ
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
16
Arkhan Fikri
ЦП
9
Рафаэль Струйк
ЛВ
8
Якоб Саюри
ПВ
Главный тренер
Филипп Труссье
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Статистика матча Вьетнам - Индонезия
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Вьетнам
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Вьетнам
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
13.07.2026
Канвон
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Ирак
1 : 0
11.10.2025
Индонезия
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Посещаемость:
27832
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