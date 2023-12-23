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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Хаддерсфилд Таун
Норвич Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 23 декабря 2023
Норвич Сити
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
47'
С. МакКаллум
73'
Б. Сайнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Хаддерсфилд Таун
Замена
Б. Гибсон
️️️️
Г. Сара
81'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
Э. Барнс
74'
ГОЛ! 2:0!
Б. Сайнс
Пас отдал
Э. Барнс
73'
69'
Замена
K. Hudlin
️️️️
Б. Джексон
Желтая карточка
Ш. Даффи
68'
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Роу
66'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
О. Эрнандес
66'
ГОЛ! 1:0!
С. МакКаллум
Пас отдал
М. Нуньес
47'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
Д. Яннулис
46'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Радони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Габриэл Сара
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
23
Кенни МакЛин
(К)
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
18
Дэвид Касуму
ЦП
6
Джонатан Хогг
(К)
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
Главный тренер
Нил Уорнок
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
16
Хван У-Джо
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джейкоб Чапман
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
3-3-3-1
1
Ганн
13
Яннулис
25
Даффи
3
Стейси
8
Сара
32
Нуньес
23
МакЛин
17
Сайнс
99
Роу
11
Эрнандес
35
Барнс
3-2-3-2
12
Максвелл
6
Хелик
3
Накаяма
12
Лис
3
Хедли
7
Джексон
18
Касуму
6
Хогг
5
Радони
42
Томас
37
Бургзорг
13
Яннулис
3
МакКаллум
3
МакКаллум
13
Яннулис
8
Сара
23
Гибсон
23
Гибсон
8
Сара
11
Эрнандес
16
Фасснахт
16
Фасснахт
11
Эрнандес
35
Барнс
16
У-Джо
16
У-Джо
35
Барнс
99
Роу
33
Айда
33
Айда
99
Роу
7
Джексон
25
25
7
Джексон
Остались в запасе
Норвич Сити
Хаддерсфилд Таун
25
Джордж Лонг
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
1
Джейкоб Чапман
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Остались в запасе
1
Джейкоб Чапман
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Норвич Сити - Хаддерсфилд Таун
1
1
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
2
Нарушения
9
10
Офсайды
1
0
Количество передач
587
379
Сейвы
1
6
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.01
0.15
Матчи команд
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Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
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Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
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Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Главный судья:
Thomas Kirk, England
Стадион:
Кэрроу Роуд
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