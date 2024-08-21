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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Расинг Клуб - Уачипато
Расинг Клуб - Уачипато: обзор матча 21 августа 2024
Расинг Клуб
21.08.2024, среда, 01:00
Копа Судамерикана, 1/8 финала
6 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Уачипато
10'
Б. Родригес
26'
А. Мартинес
31'
Й. Карбонеро
45+3'
Й. Карбонеро
51'
M. Di Cesare
55'
A. Almendra
48'
B. Palmezano (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Расинг Клуб - Уачипато
Замена
J. Nardoni
️️️️
Б. Родригес
68'
64'
Желтая карточка
C. Villanueva
63'
Замена
S. Saez
️️️️
М. Гутьеррес
60'
Желтая карточка
Т. Весино
Замена
A. Urzi
️️️️
A. Almendra
57'
Замена
B. Zuculini
️️️️
С. Соса
57'
Замена
Р. Мартинес
️️️️
Й. Карбонеро
57'
ГОЛ! 6:1!
A. Almendra
Пас отдал
Х. Кинтеро
55'
ГОЛ! 5:1!
M. Di Cesare
51'
48'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
B. Palmezano
46'
Замена
Т. Весино
️️️️
M. Rodríguez
46'
Замена
B. Palmezano
️️️️
B.
ГОЛ! 4:0!
Й. Карбонеро
45'
+3
Пенальти не реализован!
Х. Кинтеро
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
Й. Карбонеро
Пас отдал
А. Мартинес
31'
ГОЛ! 2:0!
А. Мартинес
Пас отдал
Ф. Мура
26'
ГОЛ! 1:0!
Б. Родригес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
(К)
ВР
4
Факундо Мура
ЦЗ
8
Хуан Кинтеро
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
3
Marco Di Cesare
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
20
Agustín Almendra
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Уачипато
12
Fabián Cerda
ВР
11
Brea
ЦЗ
15
Antonio Castillo
ЦЗ
16
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
8
S. Silva
ЦП
6
C. Sepulveda
(К)
ЦП
20
G. Montes
ЦП
15
Maximiliano Rodríguez
ЦП
14
Carlo Villanueva
ЦП
20
Leandro Díaz
ЦФ
28
Максимилиано Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
36
Bruno Zuculini
ЦП
5
Juan Nardoni
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
Уачипато
1
Себастьян Мелья
ВР
1
Martín Parra
ВР
2
Benjamín Gazzolo
ЦЗ
3
Benjamín Mellado
ЦЗ
29
Sebastián Pino
ЦЗ
22
Nicolás Cárcamo
ЦП
10
B. Palmezano
ЦП
24
Maicol León
ЦП
7
Mario Briceño
ЦФ
23
C. Martinez
ЦФ
32
Тиаго Весино
ЦФ
11
S. Saez
ЦФ
3-3-3-1
21
Ариас
27
3
32
8
Кинтеро
5
Соса
4
Мура
20
31
Родригес
7
Карбонеро
9
Мартинес
3-5-2
12
11
15
16
8
20
15
14
6
28
Гутьеррес
20
5
Соса
36
36
5
Соса
31
Родригес
5
5
31
Родригес
7
Карбонеро
9
Мартинес
9
Мартинес
7
Карбонеро
20
11
11
20
11
10
10
11
15
32
Весино
32
Весино
15
28
Гутьеррес
11
11
28
Гутьеррес
Остались в запасе
Расинг Клуб
Уачипато
25
Facundo Cambeses
ВР
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
24
Martin Barrios
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
1
Себастьян Мелья
ВР
1
Martín Parra
ВР
2
Benjamín Gazzolo
ЦЗ
3
Benjamín Mellado
ЦЗ
29
Sebastián Pino
ЦЗ
22
Nicolás Cárcamo
ЦП
24
Maicol León
ЦП
7
Mario Briceño
ЦФ
23
C. Martinez
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Остались в запасе
25
Facundo Cambeses
ВР
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
24
Martin Barrios
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Мелья
ВР
1
Martín Parra
ВР
2
Benjamín Gazzolo
ЦЗ
3
Benjamín Mellado
ЦЗ
29
Sebastián Pino
ЦЗ
22
Nicolás Cárcamo
ЦП
24
Maicol León
ЦП
7
Mario Briceño
ЦФ
23
C. Martinez
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Статистика матча Расинг Клуб - Уачипато
2
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
12
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
4
11
Офсайды
4
2
Количество передач
453
369
Сейвы
0
6
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
20
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Уачипато
Чили. Примера, 29 тур
Универсидад Католика
- : -
30.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 28 тур
Уачипато
0 : 0
22.11.2026
Депортес Консепсьон
Чили. Примера, 27 тур
Унион Ла Калера
1 : 0
08.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 26 тур
Уачипато
0 : 0
01.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 25 тур
Аудакс Итальяно
1 : 1
24.10.2026
Уачипато
Чили. Примера, 24 тур
Уачипато
0 : 0
10.10.2026
О'Хиггинс
Информация о матче
Главный судья:
Juan Gabriel Benitez, Paraguay
Стадион:
Estadio Presidente Perón, Buenos Aires
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