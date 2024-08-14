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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Уачипато - Расинг Клуб
Уачипато - Расинг Клуб: обзор матча 14 августа 2024
Уачипато
14.08.2024, среда, 01:00
Копа Судамерикана, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 6
Завершен
Расинг Клуб
32'
А. Мартинес
89'
Х. Кинтеро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уачипато - Расинг Клуб
90'
+4
Замена
B. Zuculini
️️️️
A. Almendra
90'
+4
Замена
S. Solari
️️️️
M. Salas
89'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Кинтеро
Желтая карточка
F. Cerda
88'
Замена
B.
️️️️
L. Díaz
83'
Замена
S. Silva
️️️️
C. Sepulveda
83'
76'
Замена
N. Colombo
️️️️
Б. Родригес
Замена
M. Briceño
️️️️
М. Гутьеррес
75'
61'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Й. Карбонеро
Замена
M. Rodríguez
️️️️
Т. Весино
60'
Замена
C. Villanueva
️️️️
S. Saez
60'
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Мартинес
Пас отдал
Й. Карбонеро
14'
Желтая карточка
Б. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уачипато
12
Fabián Cerda
ВР
15
Antonio Castillo
ЦЗ
37
Renzo Malanca
ЦЗ
2
Benjamín Gazzolo
ЦЗ
11
S. Saez
ЦП
23
C. Martinez
ЦП
6
C. Sepulveda
(К)
ЦП
20
G. Montes
ЦП
28
Максимилиано Гутьеррес
ЦФ
32
Тиаго Весино
ЦФ
20
Leandro Díaz
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
ВР
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
(К)
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
20
Agustín Almendra
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Уачипато
1
Martín Parra
ВР
1
Себастьян Мелья
ВР
16
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
6
Gonzales
ЦЗ
3
Benjamín Mellado
ЦЗ
15
Maximiliano Rodríguez
ЦП
14
Carlo Villanueva
ЦП
8
S. Silva
ЦП
10
B. Palmezano
ЦП
11
Brea
ЦФ
10
J. Vargas
ЦФ
7
Mario Briceño
ЦФ
Расинг Клуб
1
Francisco Gomez
ВР
25
Facundo Cambeses
ВР
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
8
Хуан Кинтеро
ЦЗ
24
Martin Barrios
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
3-4-3
12
15
37
2
11
6
20
23
20
32
Весино
28
Гутьеррес
4-1-4-1
21
Ариас
4
Мура
32
2
27
5
Соса
20
31
Родригес
17
7
Карбонеро
9
Мартинес
32
Весино
15
15
32
Весино
11
14
14
11
6
8
8
6
20
11
11
20
28
Гутьеррес
7
7
28
Гутьеррес
31
Родригес
23
23
31
Родригес
7
Карбонеро
8
Кинтеро
8
Кинтеро
7
Карбонеро
20
36
36
20
17
32
32
17
Остались в запасе
Уачипато
Расинг Клуб
1
Martín Parra
ВР
1
Себастьян Мелья
ВР
16
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
6
Gonzales
ЦЗ
3
Benjamín Mellado
ЦЗ
10
B. Palmezano
ЦП
10
J. Vargas
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
1
Francisco Gomez
ВР
25
Facundo Cambeses
ВР
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
24
Martin Barrios
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Остались в запасе
1
Martín Parra
ВР
1
Себастьян Мелья
ВР
16
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
6
Gonzales
ЦЗ
3
Benjamín Mellado
ЦЗ
10
B. Palmezano
ЦП
10
J. Vargas
ЦФ
Остались в запасе
1
Francisco Gomez
ВР
25
Facundo Cambeses
ВР
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
24
Martin Barrios
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Главный тренер
Густаво Костас
Статистика матча Уачипато - Расинг Клуб
1
1
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
7
Нарушения
7
9
Офсайды
1
2
Количество передач
404
382
Сейвы
3
0
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Матчи команд
Уачипато
Чили. Примера, 29 тур
Универсидад Католика
- : -
30.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 28 тур
Уачипато
0 : 0
22.11.2026
Депортес Консепсьон
Чили. Примера, 27 тур
Унион Ла Калера
1 : 0
08.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 26 тур
Уачипато
0 : 0
01.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 25 тур
Аудакс Итальяно
1 : 1
24.10.2026
Уачипато
Чили. Примера, 24 тур
Уачипато
0 : 0
10.10.2026
О'Хиггинс
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Информация о матче
Главный судья:
Roberto Perez Gutierrez, Peru
Стадион:
Sausalito, Vina del Mar
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