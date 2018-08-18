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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кайзерслаутерн - Хоффенхайм
Кайзерслаутерн - Хоффенхайм: обзор матча 18 августа 2018
Кайзерслаутерн
18.08.2018, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 6
Завершен
Хоффенхайм
33'
Л. Спалвис
6'
Жоэлинтон
22'
Жоэлинтон
51'
П. Кадержабек
53'
Жоэлинтон
63'
Д. Бренет
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кайзерслаутерн - Хоффенхайм
68'
Желтая карточка
Д. Бренет
63'
ГОЛ! 1:5!
Д. Бренет
Пас отдал
Жоэлинтон
Желтая карточка
Л. Спалвис
58'
53'
ГОЛ! 1:4!
Жоэлинтон
51'
ГОЛ! 1:3!
П. Кадержабек
ГОЛ! 1:2!
Л. Спалвис
33'
32'
Желтая карточка
С. Цубер
22'
ГОЛ! 0:2!
Жоэлинтон
Пас отдал
В. Грифо
6'
ГОЛ! 0:1!
Жоэлинтон
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Кайзерслаутерн - Хоффенхайм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
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Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Фритц Вальтер
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