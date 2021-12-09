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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЛАСК - ХИК
ЛАСК - ХИК: обзор матча 09 декабря 2021
ЛАСК
09.12.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа A, 6 тур
3 : 0
Завершен
ХИК
41'
Х. Балич
63'
К. Накамура
81'
А. Грубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - ХИК
88'
Замена
М. Пелтола
️️️️
К. Куассиви-Бениссан
88'
Замена
️️️️
С. Хостикка
87'
Замена
Л. Карлос Мурильо
️️️️
Д. Браун
ГОЛ! 3:0!
А. Грубер
Пас отдал
С. Хорват
81'
Замена
С. Хорват
️️️️
Ф. Флеккер
77'
67'
Желтая карточка
К. Куассиви-Бениссан
ГОЛ! 2:0!
К. Накамура
Пас отдал
А. Грубер
63'
63'
Замена
С. Вяяняйнен
️️️️
А. Танака
Замена
Ф. Визингер
️️️️
Я. Летар
60'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
Х. Балич
60'
Желтая карточка
А. Грубер
58'
Желтая карточка
П. Михорль
53'
Замена
Л. Гргич
️️️️
Д. Холланд
46'
Замена
К. Накамура
️️️️
Х. Хонг
46'
ГОЛ! 1:0!
Х. Балич
41'
20'
Желтая карточка
М. Тенхо
7'
Желтая карточка
М. Халсти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
9
Андреас Грубер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
ХИК
1
Хуго Кето
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
16
Валлтери Морен
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
24
Дэвид Браун
ЛВ
4
Маркус Халсти
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
9
Рупи Риски
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
ЛАСК
12
Николас Польстер
ВР
30
Александер Шлагер
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
8
Лукас Гргич
ЦП
30
Саша Хорват
АП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
ХИК
30
Якоб Таннандер
ВР
79
Матиас Ниемела
ВР
13
Луис Карлос Мурильо
ЛЗ
5
Бубакар Джало
ОП
2
Матти Пелтола
ОП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
34
Таддеус Нкенг
ЦФ
3-1-3-1-2
36
Гебауэр
14
Летар
15
Марешич
33
Лукенедер
8
Холланд
34
Михорль
36
Реннер
20
Хонг
29
Флеккер
18
Балич
9
Грубер
3-3-1-3
1
Кето
27
Куассиви-Бениссан
16
Морен
5
Тенхо
4
Халсти
37
Танака
10
Лингман
24
Браун
7
Хостикка
21
Олусанья
9
Риски
14
Летар
28
Визингер
28
Визингер
14
Летар
8
Холланд
8
Гргич
8
Гргич
8
Холланд
29
Флеккер
30
Хорват
30
Хорват
29
Флеккер
20
Хонг
11
Накамура
11
Накамура
20
Хонг
18
Балич
36
Гойгингер
36
Гойгингер
18
Балич
24
Браун
13
Мурильо
13
Мурильо
24
Браун
27
Куассиви-Бениссан
2
Пелтола
2
Пелтола
27
Куассиви-Бениссан
37
Танака
6
Вяяняйнен
6
Вяяняйнен
37
Танака
Остались в запасе
ЛАСК
ХИК
12
Николас Польстер
ВР
30
Александер Шлагер
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
30
Якоб Таннандер
ВР
79
Матиас Ниемела
ВР
5
Бубакар Джало
ОП
9
Филип Валенчич
АП
34
Таддеус Нкенг
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Остались в запасе
12
Николас Польстер
ВР
30
Александер Шлагер
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
Остались в запасе
30
Якоб Таннандер
ВР
79
Матиас Ниемела
ВР
5
Бубакар Джало
ОП
9
Филип Валенчич
АП
34
Таддеус Нкенг
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Тони Коскела
Статистика матча ЛАСК - ХИК
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Стадион:
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