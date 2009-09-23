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Расписание матчей
Германия. Кубок
Мюнхен 1860 - Герта
Мюнхен 1860 - Герта: обзор матча 23 сентября 2009
Мюнхен 1860
23.09.2009, среда, 21:00
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Герта
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мюнхен 1860 - Герта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
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09.05.2026
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1 : 1
02.05.2026
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25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
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Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
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0 : 2
28.10.2026
Герта
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Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
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Герта
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