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Расписание матчей
Испания. Кубок
Херес - УКАМ Мурсия
Херес - УКАМ Мурсия: обзор матча 03 сентября 2008
Херес
03.09.2008, среда, 00:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
УКАМ Мурсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Херес - УКАМ Мурсия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
УКАМ Мурсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
1 : 3
28.10.2025
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 0
01.11.2023
Линарес
Испания. Кубок, 1 раунд
УКАМ Мурсия
3 : 4
01.12.2021
Депортиво
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 2
17.12.2020
Бетис
Испания. Сегунда, 42 тур
Химнастик
1 : 0
10.06.2017
УКАМ Мурсия
Информация о матче
Стадион:
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Кубок Испании. «Сельта» и «Алавес» пробились в 1/8 финала
2016.12.22 23:50
Кубок Испании. «Сельта» и «Алавес» пробились в 1/8 финала
2016.12.22 23:50
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