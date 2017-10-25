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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ян Регенсбург - Хайденхайм
Ян Регенсбург - Хайденхайм: обзор матча 25 октября 2017
Ян Регенсбург
25.10.2017, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 5
Завершен
Хайденхайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ян Регенсбург - Хайденхайм
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
- : -
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
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2 : 1
08.11.2026
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Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
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Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Ферль
2 : 2
14.10.2026
Ян Регенсбург
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
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1 : 1
24.10.2026
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3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Хайденхайм
0 : 0
09.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Стадион:
Войс-Арена
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Ян Регенсбург
Хайденхайм
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