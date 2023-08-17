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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хартс - Русенборг
Хартс - Русенборг: обзор матча 17 августа 2023
Хартс
17.08.2023, четверг, 21:45
Лига конференций, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Русенборг
13'
Л. Шенклэнд
50'
К. Девлин
90+2'
К. Девлин
6'
И. Снаэр Торвальдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Русенборг
Замена
Э. Халидэй
️️️️
К. Девлин
90'
+8
Замена
Т. Сиббик
️️️️
А. Кокрейн
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
К. Девлин
Пас отдал
Л. Шенклэнд
90'
+2
89'
Замена
Л. Корник
️️️️
И. Снаэр Торвальдссон
82'
Желтая карточка
И. Снаэр Торвальдссон
73'
Замена
️️️️
Э. Даль Рейтан
Замена
К. Тагава
️️️️
Л. Бойс
66'
59'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
О. Скарсем
ГОЛ! 2:1!
К. Девлин
50'
Замена
Б. Маккей
️️️️
Ю. Ода
46'
Желтая карточка
А. Кокрейн
34'
16'
Желтая карточка
А. Нильсен Перейра
ГОЛ! 1:1!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
С. Кингсли
13'
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Снаэр Торвальдссон
Пас отдал
А. Нильсен Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
9
Ютаро Ода
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
19
Карло Хольс
ЦФ
Хартс
23
Майкл МакГоверн
ВР
80
Liam McFarlane
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
8
Джордж Грант
ЦП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
11
Киосуке Тагава
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
44
Magnus Holte
ЦФ
4-1-2-3
28
Кларк
3
Кингсли
15
Роулес
2
Кент
13
Аткинсон
14
Девлин
6
Денхольм
20
Кокрейн
7
Шенклэнд
27
Бойс
9
Ода
4-4-1-1
1
Хансен
18
Андерссон
29
Рейтан
5
19
Перейра
8
Беркеейет
10
Торвальдссон
22
Фредериксен
77
Скарсем
41
Нипан
19
Хольс
14
Девлин
11
Халидэй
11
Халидэй
14
Девлин
20
Кокрейн
6
Сиббик
6
Сиббик
20
Кокрейн
27
Бойс
11
Тагава
11
Тагава
27
Бойс
9
Ода
10
Маккей
10
Маккей
9
Ода
10
Торвальдссон
2
Корник
2
Корник
10
Торвальдссон
77
Скарсем
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
77
Скарсем
Остались в запасе
Хартс
Русенборг
23
Майкл МакГоверн
ВР
80
Liam McFarlane
ВР
8
Джордж Грант
ЦП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
14
Алан Форрест
ЛВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
12
Сандер Тангвик
ВР
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
44
Magnus Holte
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
80
Liam McFarlane
ВР
8
Джордж Грант
ЦП
28
Calem Nieuwenhof
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
14
Алан Форрест
ЛВ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
44
Magnus Holte
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Хартс - Русенборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
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