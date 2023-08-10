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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Русенборг - Хартс
Русенборг - Хартс: обзор матча 10 августа 2023
Русенборг
10.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Хартс
15'
Э. Фредериксен
45+2'
Д. Нельсон
79'
Л. Шенклэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Хартс
Замена
П. Скьельбред
️️️️
С. Нипан
88'
Замена
Л. Корник
️️️️
А. Андерссон
88'
84'
Замена
Л. Бойс
️️️️
Ю. Ода
79'
ГОЛ! 2:1!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
С. Кингсли
Замена
С. Вяяняйнен
️️️️
Д. Нельсон
74'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
И. Снаэр Торвальдссон
62'
62'
Замена
С. Кингсли
️️️️
А. Форрест
62'
Замена
Д. Грант
️️️️
А. Лоури
54'
Желтая карточка
Л. Шенклэнд
46'
Замена
П. Харинг
️️️️
Б. Банингиме
ГОЛ! 2:0!
Д. Нельсон
Пас отдал
С. Нипан
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Э. Фредериксен
Пас отдал
С. Нипан
15'
14'
Желтая карточка
К. Девлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
19
Карло Хольс
ЦФ
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
6
Бени Банингиме
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
44
Magnus Holte
ЦФ
Хартс
23
Майкл МакГоверн
ВР
80
Liam McFarlane
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
37
Luke Rathie
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
21
Коннор Смит
АП
27
Лиам Бойс
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
4-3-2-1
1
Хансен
19
Перейра
29
Рейтан
5
18
Андерссон
8
Беркеейет
22
Фредериксен
10
Торвальдссон
26
Нельсон
41
Нипан
19
Хольс
3-1-2-2-2
28
Кларк
13
Аткинсон
2
Кент
15
Роулес
14
Девлин
6
Банингиме
20
Кокрейн
11
Лоури
14
Форрест
9
Ода
7
Шенклэнд
41
Нипан
5
Скьельбред
5
Скьельбред
41
Нипан
26
Нельсон
6
Вяяняйнен
6
Вяяняйнен
26
Нельсон
18
Андерссон
2
Корник
2
Корник
18
Андерссон
10
Торвальдссон
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
10
Торвальдссон
14
Форрест
3
Кингсли
3
Кингсли
14
Форрест
6
Банингиме
5
Харинг
5
Харинг
6
Банингиме
11
Лоури
8
Грант
8
Грант
11
Лоури
9
Ода
27
Бойс
27
Бойс
9
Ода
Остались в запасе
Русенборг
Хартс
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
70
Мортен Бьерло
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
44
Magnus Holte
ЦФ
23
Майкл МакГоверн
ВР
80
Liam McFarlane
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
37
Luke Rathie
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
21
Коннор Смит
АП
21
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
70
Мортен Бьерло
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
44
Magnus Holte
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
80
Liam McFarlane
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
37
Luke Rathie
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
21
Коннор Смит
АП
21
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Русенборг - Хартс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
- : -
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
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