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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хартс - Хайденхайм
Хартс - Хайденхайм: обзор матча 07 ноября 2024
Хартс
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 3 тур
0 : 2
Завершен
Хайденхайм
57'
С. Конте
89'
Я. Шеппнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Хайденхайм
89'
ГОЛ! 0:2!
Я. Шеппнер
Пас отдал
О. Траоре
83'
Замена
М. Пьеринджер
️️️️
М. Бройниг
83'
Замена
Я. Шеппнер
️️️️
А. Бек
Замена
Д. Ойегоке
️️️️
А. Форрест
77'
Замена
Д. Грант
️️️️
M. Boateng
77'
Замена
К. Девлин
️️️️
Б. Банингиме
64'
Замена
К. Варгас
️️️️
Я. Дханда
64'
62'
Замена
П. Ваннер
️️️️
С. Конте
57'
ГОЛ! 0:1!
С. Конте
Пас отдал
М. Хонзак
46'
Замена
М. Хонзак
️️️️
М. Кауфманн
42'
Желтая карточка
Л. Мэлони
37'
Замена
О. Траоре
️️️️
М. Буш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
35
Adam Forrester
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
6
Malachi Boateng
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
31
Ян Дханда
АП
7
Лоуренс Шенклэнд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
31
Сирлорд Конте
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
77
Кеннет Варгас
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
7
Лео Сиенза
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
3
Ян Шеппнер
ЦП
36
Лука Янес
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
4-3-2-1
1
Гордон
29
Пенрис
2
Кент
3
Кингсли
35
6
6
Банингиме
16
Спиттал
14
Форрест
31
Дханда
7
Шенклэнд
3-2-1-1-3
22
Мюллер
6
Майнка
4
Зирслебен
15
Мэлони
2
Буш
30
Тайеркауф
20
Кербер
21
Бек
14
Бройниг
29
Кауфманн
31
Конте
14
Форрест
33
Ойегоке
33
Ойегоке
14
Форрест
6
Банингиме
14
Девлин
14
Девлин
6
Банингиме
6
8
Грант
8
Грант
6
31
Дханда
77
Варгас
77
Варгас
31
Дханда
2
Буш
23
Траоре
23
Траоре
2
Буш
21
Бек
3
Шеппнер
3
Шеппнер
21
Бек
31
Конте
10
Ваннер
10
Ваннер
31
Конте
29
Кауфманн
17
Хонзак
17
Хонзак
29
Кауфманн
14
Бройниг
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
14
Бройниг
Остались в запасе
Хартс
Хайденхайм
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
10
Барри Маккей
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
22
Витус Эйхер
ВР
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
36
Лука Янес
ЦП
7
Лео Сиенза
ЛВ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
10
Барри Маккей
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
36
Лука Янес
ЦП
7
Лео Сиенза
ЛВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Хартс - Хайденхайм
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
8
13
Офсайды
2
1
Количество передач
467
517
Сейвы
0
4
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.67
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
3 : 1
29.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
3 : 1
29.11.2026
Селтик
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 3
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Кристоффер Хагенес
Стадион:
Tynecastle Park, Edinburgh
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