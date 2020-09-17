Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Пяст - Хартберг
Пяст - Хартберг: обзор матча 17 сентября 2020
Пяст
17.09.2020, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
3 : 2
Завершен
Хартберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пяст - Хартберг
Замена
B. Rymaniak
️️️️
P. Malarczyk
90'
Замена
D. Steczyk
️️️️
K. Vida
78'
73'
Замена
S. Gölles
️️️️
A. Lienhart
Замена
M. Zyro
️️️️
П. Пажишек
70'
67'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
M. Gollner
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
88
Патрик Соколовски
ОП
5
Tomáš Huk
ЦФ
20
Петр Пажишек
ЦФ
20
P. Lipski
ЦФ
10
K. Vida
ЦФ
3
Tomasz Jodłowiec
ЦФ
15
Martin Konczkowski
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
27
Lukas Ried
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Пяст
22
Себастьян Милевски
ОП
14
Якуб Голубек
ЦП
1
Jakub Szmatuła
ЦФ
28
Bartosz Rymaniak
ЦФ
14
Tiago Alves
ЦФ
0
M. Zyro
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
39
Stefan Gölles
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
18
Abdoul Yoda
ЦФ
18
Philipp Sturm
ЦФ
1-5
26
Плах
88
Соколовски
15
4
4
2
3
3-3-3-1
1
Свете
4
6
14
Клем
31
Роттер
14
Тижани
33
Лукенедер
23
Кайнц
27
55
Реп
24
Тадич
4
28
28
4
20
Пажишек
0
0
20
Пажишек
10
11
11
10
4
7
Эртльталер
7
Эртльталер
4
6
39
39
6
Остались в запасе
Пяст
Хартберг
1
Jakub Szmatuła
ЦФ
14
Якуб Голубек
ЦП
22
Себастьян Милевски
ОП
14
Tiago Alves
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
18
Abdoul Yoda
ЦФ
18
Philipp Sturm
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Jakub Szmatuła
ЦФ
14
Якуб Голубек
ЦП
22
Себастьян Милевски
ОП
14
Tiago Alves
ЦФ
Остались в запасе
18
Abdoul Yoda
ЦФ
18
Philipp Sturm
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Пяст - Хартберг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
- : -
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Гурник
1 : 1
18.10.2026
Пяст
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Городской
Новости команд
Все
Пяст
Хартберг
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
2018.01.30 06:54
2
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+