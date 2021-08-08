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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ганза - Хайденхайм
Ганза - Хайденхайм: обзор матча 08 августа 2021
Ганза
08.08.2021, воскресенье, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
3 : 2
Завершен
Хайденхайм
94'
C. Rizzuto
120'
R. Munsy
109'
Ш. Шиммер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ганза - Хайденхайм
ГОЛ! 2:1!
R. Munsy
Пас отдал
J. Riedel
120'
109'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Шиммер
Желтая карточка
C. Rizzuto
106'
Замена
J. Riedel
️️️️
N. Neidhart
106'
103'
Желтая карточка
Н. Тайеркауф
101'
Замена
Ш. Шиммер
️️️️
Т. Мор
ГОЛ! 1:0!
C. Rizzuto
Пас отдал
К. Шумахер
94'
Замена
N. Omladič
️️️️
С. Ингелссон
89'
Замена
R. Munsy
️️️️
J. Verhoek
89'
Замена
J. Löhmannsröben
️️️️
H. Behrens
78'
Замена
К. Шумахер
️️️️
Ш. Мамба
78'
74'
Желтая карточка
Т. Кляйнденст
Желтая карточка
Д. Россбах
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганза
8
Thomas Meißner
ЦЗ
7
Calogero Rizzuto
ЦП
7
Nico Neidhart
ЦФ
25
Маркус Колке
ЦФ
23
John Verhoek
ЦФ
6
Сванте Ингелссон
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
0
H. Behrens
ЦФ
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
20
Lukas Scherff
ЦФ
4
Дамиан Россбах
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Хайденхайм
2
Марнон Буш
ЦФ
19
Йонас Ференбах
ЦФ
13
Роберт Ляйпертц
ЦФ
30
Норман Тайеркауф
ЦФ
7
Тобиас Мор
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Ганза
39
Луис Клатте
ВР
16
Ryan Malone
ЦЗ
21
Nik Omladič
ЦП
39
Pascal Breier
ЦФ
6
Jan Löhmannsröben
ЦФ
10
Кевин Шумахер
ЦФ
9
Ridge Munsy
ЦФ
6
Björn Rother
ЦФ
3
Julian Riedel
ЦФ
Хайденхайм
3
Ян Шеппнер
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
1-1-5
8
7
0
4
Россбах
20
8
45
Мамба
5
19
Ференбах
11
Кляйнденст
7
Мор
30
Тайеркауф
13
Ляйпертц
6
Ингелссон
21
21
6
Ингелссон
0
6
6
0
45
Мамба
10
Шумахер
10
Шумахер
45
Мамба
23
9
9
23
7
3
3
7
7
Мор
30
Шиммер
30
Шиммер
7
Мор
Остались в запасе
Ганза
Хайденхайм
39
Луис Клатте
ВР
16
Ryan Malone
ЦЗ
39
Pascal Breier
ЦФ
6
Björn Rother
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
3
Ян Шеппнер
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
39
Луис Клатте
ВР
16
Ryan Malone
ЦЗ
39
Pascal Breier
ЦФ
6
Björn Rother
ЦФ
Остались в запасе
3
Ян Шеппнер
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Ганза - Хайденхайм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
- : -
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Алемания
2 : 0
17.10.2026
Ганза
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
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