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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ганновер-96 - РБ Лейпциг
Ганновер-96 - РБ Лейпциг: обзор матча 02 марта 2022
Ганновер-96
02.03.2022, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/4 финала
0 : 4
Завершен
РБ Лейпциг
17'
К. Нкунку
22'
К. Нкунку
67'
К. Лаймер
73'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ганновер-96 - РБ Лейпциг
Замена
Я. Дем
️️️️
Н. Хульт
84'
Замена
Т. Вальбрехт
️️️️
С. Керк
78'
76'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
К. Нкунку
75'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
М. Симакан
73'
ГОЛ! 0:4!
А. Силва
Пас отдал
Анхелиньо
Замена
Л. Эннали
️️️️
Л. Майна
73'
Замена
С. Штольце
️️️️
М. Байер
73'
69'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Ольмо
69'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Кампль
67'
ГОЛ! 0:3!
К. Лаймер
Пас отдал
А. Силва
Желтая карточка
Н. Хульт
62'
55'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Й. Гвардиол
49'
Желтая карточка
М. Симакан
Замена
Х. Вайдандт
️️️️
М. Димерс
46'
22'
ГОЛ! 0:2!
К. Нкунку
Пас отдал
Й. Гвардиол
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Нкунку
Пас отдал
Д. Ольмо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
23
Никлас Хульт
ЦЗ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
2
Сеи Муроя
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
37
Себастьян Керк
ЦФ
37
Линтон Майна
ЦФ
13
Dominik Kaiser
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
Главный тренер
Томас Долль
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Ганновер-96
8
Майк Франтц
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
1
Мартин Хансен
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
22
Себастьян Штольце
ЦФ
33
Тим Вальбрехт
ЦФ
23
Янник Дем
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
2-2-5
20
Цилер
32
Крайнц
23
Хульт
5
Ондуа
10
Димерс
37
Керк
28
13
37
Майна
14
Байер
3-2-2-1-2
25
Гулачи
3
Симакан
24
Гвардиол
4
Орбан
39
Хенрикс
17
Анхелиньо
27
Лаймер
44
Кампль
20
Ольмо
19
Силва
28
Нкунку
37
Майна
11
Эннали
11
Эннали
37
Майна
10
Димерс
9
Вайдандт
9
Вайдандт
10
Димерс
14
Байер
22
Штольце
22
Штольце
14
Байер
37
Керк
33
Вальбрехт
33
Вальбрехт
37
Керк
23
Хульт
23
Дем
23
Дем
23
Хульт
28
Нкунку
8
Собослаи
8
Собослаи
28
Нкунку
3
Симакан
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
3
Симакан
24
Гвардиол
16
Клостерманн
16
Клостерманн
24
Гвардиол
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
20
Ольмо
10
Форсберг
10
Форсберг
20
Ольмо
Остались в запасе
Ганновер-96
РБ Лейпциг
8
Майк Франтц
ЦП
1
Мартин Хансен
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
Главный тренер
Томас Долль
1
Хосеп Мартинес
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
8
Майк Франтц
ЦП
1
Мартин Хансен
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Долль
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Ганновер-96 - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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