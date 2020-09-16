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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хаммарбю - Лех
Хаммарбю - Лех: обзор матча 16 сентября 2020
Хаммарбю
16.09.2020, среда, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 3
Завершен
Лех
55'
П. Тиба
89'
Я. Каминьски
90+3'
Ф. Мархвиньски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаммарбю - Лех
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Ф. Мархвиньски
Пас отдал
А. Червински
90'
+1
Замена
М. Авад
️️️️
М. Ишак
89'
ГОЛ! 0:2!
Я. Каминьски
84'
Замена
Ф. Мархвиньски
️️️️
П. Тиба
83'
Желтая карточка
М. Скурась
82'
Желтая карточка
Я. Каминьски
Замена
A. Kacaniklic
️️️️
P.
77'
73'
Замена
М. Скурась
️️️️
Я. Сикора
55'
ГОЛ! 0:1!
П. Тиба
Замена
R. Magyar
️️️️
Д. Феллман
46'
36'
Желтая карточка
Д. Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаммарбю
6
Моханад Йеахсе
ЛЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
7
Imad Khalili
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
13
Mads Fenger
ЦФ
26
Kalle Bjorklund
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
0
Paulinho
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
Главный тренер
Нанне Бергстранд
Лех
37
Любомир Шатка
ВР
1
Филип Беднарек
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
16
Даниэль Рамирес
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
25
Педру Тиба
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Хаммарбю
6
Аймар Шер
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
25
Davor Blažević
ЦФ
4
Richard Magyar
ЦФ
23
V. Rodic
ЦФ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
0
A. Kacaniklic
ЦФ
Лех
31
Марко Маленица
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
29
Мухамад Авад
ЦФ
2-1-1-5
6
Йеахсе
5
Феллман
8
Андерсен
5
Мартинссон Нгуали
26
17
0
7
Йоханссон
13
3-3-2-1
37
Шатка
5
Црномаркович
30
Червински
27
Пухач
16
Рамирес
7
Модер
25
Педру Тиба
49
Сикора
13
Каминьски
9
Ишак
5
Феллман
4
4
5
Феллман
0
0
0
0
9
Ишак
29
Авад
29
Авад
9
Ишак
49
Сикора
22
Скурась
22
Скурась
49
Сикора
25
Педру Тиба
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
25
Педру Тиба
Остались в запасе
Хаммарбю
Лех
6
Аймар Шер
ЦП
25
Davor Blažević
ЦФ
23
V. Rodic
ЦФ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
88
Акинкунми Аму
ПВ
Главный тренер
Нанне Бергстранд
73
Карло Мухар
ЦП
31
Марко Маленица
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
6
Аймар Шер
ЦП
25
Davor Blažević
ЦФ
23
V. Rodic
ЦФ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
88
Акинкунми Аму
ПВ
Остались в запасе
73
Карло Мухар
ЦП
31
Марко Маленица
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
Главный тренер
Нанне Бергстранд
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Хаммарбю - Лех
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
Стадион:
3Арена
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