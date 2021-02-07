Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Гамильтон Академикал - Рейнджерс
Гамильтон Академикал - Рейнджерс: обзор матча 07 февраля 2021
Гамильтон Академикал
07.02.2021, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Рейнджерс
90+5'
Р. Каллахан
80'
B. Easton (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамильтон Академикал - Рейнджерс
ГОЛ! 1:1!
Р. Каллахан
90'
+5
80'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
B. Easton
79'
Замена
С. Райт
️️️️
Я. Хаджи
79'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Г. Камара
76'
Желтая карточка
Ф. Хеландер
Замена
R. Hughes
️️️️
C. Trafford
72'
66'
Замена
К. Руф
️️️️
С. Иттен
60'
Замена
Р. Джек
️️️️
Б. Зунгу
Желтая карточка
Р. Каллахан
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
5
Aaron Martin
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
99
Marios Ogboe
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
15
Ronan Hughes
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
14
George Stanger
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
25
Sean Slaven
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
3-2-1-4
30
24
14
Ходсон
2
Одоффин
40
33
18
Каллахан
5
99
19
Андерсон
6
4-3-2-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
22
Хеландер
6
Голдсон
3
Баришич
18
Арибо
34
Зунгу
18
Камара
10
Хаджи
77
Кент
10
Иттен
6
15
15
6
10
Иттен
7
Руф
7
Руф
10
Иттен
10
Хаджи
11
Райт
11
Райт
10
Хаджи
18
Камара
10
Дэвис
10
Дэвис
18
Камара
34
Зунгу
8
Джек
8
Джек
34
Зунгу
Остались в запасе
Гамильтон Академикал
Рейнджерс
14
George Stanger
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
25
Sean Slaven
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
20
Давид Мойо
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
14
George Stanger
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
25
Sean Slaven
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
20
Давид Мойо
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
Остались в запасе
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Гамильтон Академикал - Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Нью Дуглас Парк
Новости команд
Все
Гамильтон Академикал
Рейнджерс
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Манчестер Юнайтед» интересуется 17-летним хавбеком «Гамильтона»
2016.11.15 08:45
1
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+