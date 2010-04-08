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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Гамбург
Стандард - Гамбург: обзор матча 08 апреля 2010
Стандард
08.04.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Гамбург
33'
И. Де Камарго
20'
М. Петрич
35'
М. Петрич
90+3'
Х. Паоло Герреро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Гамбург
+3
ГОЛ! 1:3!
Х. Паоло Герреро
Замена
Э. Мангала
️️️️
Б. Никез
Замена
М. Берг
️️️️
Р. ван Нистелрой
Желтая карточка
С. Поконьоли
Замена
В. Дальма
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
Замена
П. Троховски
️️️️
Д. Питройпа
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
М. Петрич
Желтая карточка
Д. Мбокани
Желтая карточка
Д. Аого
Желтая карточка
И. Де Камарго
+2
+2
Желтая карточка
Ф. Рост
ГОЛ! 1:2!
М. Петрич
ГОЛ! 1:1!
И. Де Камарго
Пас отдал
С. Поконьоли
Желтая карточка
Д. Яролим
Желтая карточка
М. Камоццато
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Петрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
26
Синан Болат
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЛЗ
13
Виктор Рамос
ЦЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
17
Маркос Камоццато
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЛП
26
Бенжамен Никез
ОП
11
Милан Йованович
ЦП
9
Игор Де Камарго
(К)
АП
28
Аксель Витсель
ПП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
11
Джонатан Питройпа
ЛП
12
Зе Роберто
ЦП
14
Давид Яролим
(К)
ЦП
8
Роберт Теше
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Стандард
1
Кристоф ван Хаут
ВР
55
Рами Гершон
ВР
2
Горо
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
6
Вильфрид Дальма
АП
20
Мусса Траоре
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Маркус Берг
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Болат
15
Поконьоли
13
Рамос
23
Сарр
17
Камоццато
26
Никез
16
Карсела-Гонсалес
11
Йованович
28
Витсель
9
Де Камарго
70
Мбокани
4-4-2
1
Рост
55
Демель
4
Матейсен
17
Боатенг
3
Аого
8
Теше
12
Зе Роберто
14
Яролим
11
Питройпа
9
ван Нистелрой
33
Петрич
26
Никез
5
Мангала
5
Мангала
26
Никез
16
Карсела-Гонсалес
6
Дальма
6
Дальма
16
Карсела-Гонсалес
11
Питройпа
15
Троховски
15
Троховски
11
Питройпа
9
ван Нистелрой
33
Берг
33
Берг
9
ван Нистелрой
33
Петрич
34
Герреро
34
Герреро
33
Петрич
Остались в запасе
Стандард
Гамбург
20
Мусса Траоре
ЦФ
1
Кристоф ван Хаут
ВР
55
Рами Гершон
ВР
2
Горо
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
20
Мусса Траоре
ЦФ
1
Кристоф ван Хаут
ВР
55
Рами Гершон
ВР
2
Горо
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Стандард - Гамбург
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Морис Дюфрасне
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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