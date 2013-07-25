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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хэкен - Спарта
Хэкен - Спарта: обзор матча 25 июля 2013
Хэкен
25.07.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хэкен - Спарта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
- : -
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Гамла Уллеви
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