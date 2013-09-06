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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Гватемала
Япония - Гватемала: обзор матча 06 сентября 2013
Япония
06.09.2013, пятница, 14:25
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Гватемала
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Япония - Гватемала
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 1
26.06.2026
Швеция
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
3 : 0
07.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Чехия
3 : 1
05.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
7 : 0
27.03.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
18.01.2026
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