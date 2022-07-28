Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Академия Пушкаша - Витория Гимараеш
Академия Пушкаша - Витория Гимараеш: обзор матча 28 июля 2022
Академия Пушкаша
28.07.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Витория Гимараеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Академия Пушкаша - Витория Гимараеш
Желтая карточка
А. Балутэ
90'
+2
82'
Замена
Э. Са
️️️️
R. Ogawa
82'
Замена
И. Бамба
️️️️
Д. Силва
Желтая карточка
J. Urblík
78'
Желтая карточка
Й. ван Нифф
72'
70'
Желтая карточка
А. Амару
64'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Силва
Замена
K. Jevhenyij
️️️️
Т. Киш
64'
Замена
J. Puljic
️️️️
Ш. Захеди
63'
Замена
А. Балутэ
️️️️
М. Корбу
63'
Замена
Й. ван Нифф
️️️️
R. Szolnoki
45'
+1
Желтая карточка
R. Szolnoki
36'
Замена
M. Mezghrani
️️️️
Ж. Надь
20'
Желтая карточка
G. Komaromi
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академия Пушкаша
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
8
József Urblík
ЦП
17
Мариус Корбу
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Академия Пушкаша
91
Ármin Pécsi
ВР
95
Marcell Major
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
67
Bakti Balazs
ЦП
13
Kicsun Jevhenyij
ЦП
1
Балаж Тот
ЦП
7
Alen Skribek
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
8
Йоэлл ван Нифф
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
2
M. Mezghrani
ЦФ
Витория Гимараеш
61
Antal Bencze
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
87
Эркулану Набиан
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
3-2-1-1-4
4
Шпандлер
18
Надь
19
94
Стронати
22
8
7
Киш
17
Корбу
1
7
Захеди
77
2-4-3
14
Варела
2
Мумин
2
80
Силва
30
Семеду
70
Силва
10
13
Амару
7
17
Силва
17
Корбу
22
Балутэ
22
Балутэ
17
Корбу
7
Киш
13
13
7
Киш
7
Захеди
21
21
7
Захеди
22
8
ван Нифф
8
ван Нифф
22
18
Надь
2
2
18
Надь
80
Силва
22
Бамба
22
Бамба
80
Силва
7
28
Са
28
Са
7
17
Силва
33
Силва
33
Силва
17
Силва
Остались в запасе
Академия Пушкаша
Витория Гимараеш
91
Ármin Pécsi
ВР
95
Marcell Major
ЦП
67
Bakti Balazs
ЦП
1
Балаж Тот
ЦП
7
Alen Skribek
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
61
Antal Bencze
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
87
Эркулану Набиан
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
91
Ármin Pécsi
ВР
95
Marcell Major
ЦП
67
Bakti Balazs
ЦП
1
Балаж Тот
ЦП
7
Alen Skribek
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
Остались в запасе
61
Antal Bencze
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
87
Эркулану Набиан
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Академия Пушкаша - Витория Гимараеш
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Академия Пушкаша
Витория Гимараеш
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Арис» – «Академия Пушкаша»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00
2025.07.23 10:20
Лидер европейского чемпионата хочет назначить Черчесова
2025.02.12 12:03
18
«Рубин» сообщил о трансфере Фамейе в Европу
2025.01.31 21:40
«Краснодар» продал Арутюняна венгерскому клубу
2025.01.25 09:54
8
«Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате
2023.03.13 09:09
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+