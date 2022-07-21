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Лига конференций 2026/2027
Витория Гимараеш - Академия Пушкаша
Витория Гимараеш - Академия Пушкаша: обзор матча 21 июля 2022
Витория Гимараеш
21.07.2022, четверг, 22:30
Лига конференций, 2 раунд
3 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Академия Пушкаша
4'
R. Lameiras
39'
Т. Силва
65'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Академия Пушкаша
Желтая карточка
Д. Силва
90'
+2
Замена
Д. Силва
️️️️
R. Lameiras
83'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
А. Алмейда
83'
68'
Желтая карточка
П. Стронати
ГОЛ! 3:0!
А. Силва
65'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Силва
64'
48'
Желтая карточка
Й. ван Нифф
Замена
А. Амару
️️️️
J. Fernandes
46'
43'
Замена
A. Skribek
️️️️
L. Slagveer
ГОЛ! 2:0!
Т. Силва
Пас отдал
А. Силва
39'
ГОЛ! 1:0!
R. Lameiras
Пас отдал
А. Силва
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
2
Miguel Maga
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
7
R. Ogawa
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Академия Пушкаша
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
4
Чаба Шпандлер
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
22
Александру Балутэ
ЦП
11
Luciano Slagveer
ЦФ
8
Йоэлл ван Нифф
ЦФ
2
M. Mezghrani
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Витория Гимараеш
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Академия Пушкаша
33
Gergő Major
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
7
Alen Skribek
ЦФ
3-4-2
14
Варела
2
44
2
Мумин
70
Силва
8
Алмейда
10
30
Семеду
17
Силва
7
3-1-1-4
94
Стронати
18
Надь
4
Шпандлер
22
Балутэ
7
Киш
1
2
8
ван Нифф
11
10
80
Силва
80
Силва
10
17
Силва
33
Силва
33
Силва
17
Силва
8
Алмейда
17
Жанвье
17
Жанвье
8
Алмейда
44
13
Амару
13
Амару
44
11
7
7
11
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Академия Пушкаша
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
28
Элдер Са
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
33
Gergő Major
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
28
Элдер Са
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Остались в запасе
33
Gergő Major
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Витория Гимараеш - Академия Пушкаша
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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