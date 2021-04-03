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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - Гронинген
Венло - Гронинген: обзор матча 03 апреля 2021
Венло
03.04.2021, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 28 тур
0 : 1
Завершен
Гронинген
87'
М. Эль-Ханкури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венло - Гронинген
Замена
J. John
️️️️
T. Dekker
90'
+2
89'
Желтая карточка
А. Да Крус
89'
Замена
П. Йостен
️️️️
А. Да Крус
87'
ГОЛ! 0:1!
М. Эль-Ханкури
86'
Замена
Б. ван Хинтум
️️️️
Й. Ларсен
79'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Т. Суслов
Замена
J. Arias
️️️️
З. Машаш
59'
Замена
Я. Ремер
️️️️
Р. Гелми
33'
20'
Вторая желтая
А. Матусива
7'
Желтая карточка
А. Матусива
7'
Желтая карточка
А. Матусива
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
6
Tristan Dekker
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
15
S. Janssen
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
27
Torino Hunte
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
0
J. John
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
8
Сэм Шрек
ЦП
33
Joël van Kaam
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
3-2-1-1-3
1
33
Пахоник
5
6
14
5
Гелми
29
Машаш
32
ван Крой
7
Якумакис
5
15
4-2-1-1-2
22
Падт
6
Итакура
4
Даммерс
23
те Верик
3
Гудмундссон
5
Матусива
11
Эль-Мессауди
9
Да Крус
27
Эль-Ханкури
14
Ларсен
10
Суслов
29
Машаш
25
25
29
Машаш
5
Гелми
38
Ремер
38
Ремер
5
Гелми
6
0
0
6
10
Суслов
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
10
Суслов
14
Ларсен
5
ван Хинтум
5
ван Хинтум
14
Ларсен
9
Да Крус
17
Йостен
17
Йостен
9
Да Крус
Остались в запасе
Венло
Гронинген
27
Torino Hunte
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
33
Joël van Kaam
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ОП
8
Сэм Шрек
ЦП
7
Паулос Абрахам
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
27
Torino Hunte
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
2
Мигель Леаль
ЦЗ
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
33
Joël van Kaam
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ОП
8
Сэм Шрек
ЦП
7
Паулос Абрахам
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Венло - Гронинген
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Де Кул
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Венло
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