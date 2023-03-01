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Англия. Кубок
Саутгемптон - Гримсби Таун
Саутгемптон - Гримсби Таун: обзор матча 01 марта 2023
Саутгемптон
01.03.2023, среда, 22:15
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Гримсби Таун
65'
Д. Чалета-Цар
45+1'
G. Holohan (П)
50'
G. Holohan (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Гримсби Таун
Замена
Д. Баллард
️️️️
М. Дженепо
86'
73'
Замена
Б. Моррис
️️️️
А. Хант
73'
Замена
O. Khan
️️️️
H. Clifton
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
С. Мара
67'
Замена
Д. Арибо
️️️️
А. Армстронг
67'
67'
Замена
R. Taylor
️️️️
Д. Орси
ГОЛ! 1:2!
Д. Чалета-Цар
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
65'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Р. Лавиа
59'
Замена
С. Эдози
️️️️
М. Оршич
59'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
G. Holohan
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
49'
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
G. Holohan
32'
Желтая карточка
А. Хант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Гримсби Таун
15
Макс Крокомб
ВР
24
Мичи Эфете
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
9
Данило Орси
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
27
Ками Дойл
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Доминик Баллард
ЦФ
Гримсби Таун
13
Ollie Battersby
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
5
Shaun Pearson
ЦЗ
8
Evan Khouri
ЦП
22
Dani Amos
ЦФ
33
Otis Khan
ЦФ
8
Брин Моррис
ЦФ
99
Thomas Dickson-Peters
ЦФ
29
Ryan Taylor
ЦФ
4-1-1-2-2
29
МакКарти
15
Перро
13
Лянко
15
Чалета-Цар
2
Уокер-Питерс
45
Лавиа
24
Алькарас
12
Дженепо
99
Оршич
10
Армстронг
14
Мара
4-2-3
15
Крокомб
31
3
Дрисколл-Гленнон
8
Хант
24
Эфете
15
8
6
34
9
Орси
10
Армстронг
18
Арибо
18
Арибо
10
Армстронг
45
Лавиа
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
45
Лавиа
99
Оршич
23
Эдози
23
Эдози
99
Оршич
14
Мара
32
Уолкотт
32
Уолкотт
14
Мара
12
Дженепо
23
Баллард
23
Баллард
12
Дженепо
15
33
33
15
8
Хант
8
Моррис
8
Моррис
8
Хант
9
Орси
29
29
9
Орси
Остались в запасе
Саутгемптон
Гримсби Таун
13
Вилли Кабальеро
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
27
Ками Дойл
ЦП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Джесс Марш
13
Ollie Battersby
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
5
Shaun Pearson
ЦЗ
8
Evan Khouri
ЦП
22
Dani Amos
ЦФ
99
Thomas Dickson-Peters
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
27
Ками Дойл
ЦП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
13
Ollie Battersby
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
5
Shaun Pearson
ЦЗ
8
Evan Khouri
ЦП
22
Dani Amos
ЦФ
99
Thomas Dickson-Peters
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Саутгемптон - Гримсби Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Информация о матче
Стадион:
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