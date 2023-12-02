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Расписание матчей
Англия. Кубок
Оксфорд - Гримсби Таун
Оксфорд - Гримсби Таун: обзор матча 02 декабря 2023
Оксфорд
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/64 финала
2 : 0
Завершен
Гримсби Таун
11'
M. McGuane
75'
Б. Бодин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оксфорд - Гримсби Таун
Замена
J. McEachran
️️️️
М. Харрис
84'
Замена
Г. О'Донкор
️️️️
К. Браун
80'
78'
Замена
К. Эйнли
️️️️
H. Clifton
78'
Замена
G. Holohan
️️️️
K. Conteh
ГОЛ! 2:0!
Б. Бодин
Пас отдал
К. Браннаган
75'
Замена
Т. Гудрем
️️️️
С. Миллс
69'
Замена
M. Browne
️️️️
Д. Мерфи
68'
62'
Желтая карточка
А. Хант
59'
Замена
A. Eisa
️️️️
O. Khan
59'
Замена
D. Wilson
️️️️
Р. Пайк
Замена
Б. Бодин
️️️️
Р. Родригеш
46'
Желтая карточка
Р. Родригеш
29'
ГОЛ! 1:0!
M. McGuane
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
6
Elliott Moore
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Гримсби Таун
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
22
Kamil Conteh
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
8
Алекс Хант
ЦП
33
Otis Khan
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
5
Stephan Negru
ЦЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
31
Билли Бодин
ПВ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
21
Alex Gorrin
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
24
Мичи Эфете
ПАЗ
4
Kieran Green
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
16
Каллум Эйнли
ЦП
8
Evan Khouri
ЦП
25
Donovan Wilson
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
4-3-1-2
1
6
15
Торнили
3
Браун
2
Стивенс
8
Браннаган
17
9
Харрис
17
Миллс
20
Родригеш
23
Мерфи
4-3-4
5
31
3
Дрисколл-Гленнон
44
22
15
8
Хант
32
Роуз
15
Пайк
1
33
9
Харрис
20
20
9
Харрис
17
Миллс
11
Гудрем
11
Гудрем
17
Миллс
23
Мерфи
11
11
23
Мерфи
20
Родригеш
31
Бодин
31
Бодин
20
Родригеш
3
Браун
19
О'Донкор
19
О'Донкор
3
Браун
22
8
8
22
15
16
Эйнли
16
Эйнли
15
15
Пайк
25
25
15
Пайк
33
7
7
33
Остались в запасе
Оксфорд
Гримсби Таун
13
Simon Eastwood
ВР
5
Stephan Negru
ЦЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
21
Alex Gorrin
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
1
Джейк Иствуд
ВР
24
Мичи Эфете
ПАЗ
4
Kieran Green
ЦП
8
Evan Khouri
ЦП
6
Luke Waterfall
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
5
Stephan Negru
ЦЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
21
Alex Gorrin
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
24
Мичи Эфете
ПАЗ
4
Kieran Green
ЦП
8
Evan Khouri
ЦП
6
Luke Waterfall
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Оксфорд - Гримсби Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
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