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Расписание матчей
Англия. Кубок
Гримсби Таун - Хаддерсфилд Таун
Гримсби Таун - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 04 января 2014
Гримсби Таун
04.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 3
Завершен
Хаддерсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гримсби Таун - Хаддерсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гримсби Таун
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Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
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1 : 4
14.11.2026
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5 : 2
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Англия. Вторая лига, 13 тур
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1 : 4
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Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
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Англия. Вторая лига, 11 тур
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- : -
21.11.2026
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0 : 0
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0 : 3
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Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
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