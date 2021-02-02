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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вердер - Гройтер Фюрт
Вердер - Гройтер Фюрт: обзор матча 02 февраля 2021
Вердер
02.02.2021, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Гройтер Фюрт
12'
К. Мевальд
73'
Ф. Агу
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вердер - Гройтер Фюрт
Замена
И. Груев
️️️️
Д. Сарджент
90'
Замена
Ж. Мануэль Мбом
️️️️
Р. Шмид
89'
88'
Замена
Ж. Иттер
️️️️
Д. Раум
Желтая карточка
Н. Мойсандер
87'
81'
Замена
Т. Тильман
️️️️
П. Зегуйн
81'
Замена
R. Kehr
️️️️
С. Эрнст
ГОЛ! 2:0!
Ф. Агу
Пас отдал
Д. Сарджент
73'
Замена
Ю. Осако
️️️️
М. Рашица
69'
Замена
Ф. Агу
️️️️
Л. Аугустинссон
69'
69'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Х. Нильсен
69'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Б. Хргота
39'
Желтая карточка
А. Сташ
22'
Желтая карточка
М. Бауэр
ГОЛ! 1:0!
К. Мевальд
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
10
Романо Шмид
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
14
Нуно Сарпей
ОП
15
Себастьян Эрнст
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Вердер
13
Дуду
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Гройтер Фюрт
33
Мариус Функ
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
11
Тимоти Тильман
ЦП
18
Elias Kratzer
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
42
Marijan Ćavar
ЦФ
7
Robin Kehr
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Павленка
13
Велькович
4
Мойсандер
32
Фридль
6
Аугустинссон
23
Гебре Селасси
8
Эггештайн
8
Мевальд
10
Шмид
7
Рашица
9
Сарджент
3-2-3-2
30
Бурхерт
28
Мейерхофер
5
Бауэр
22
Раум
18
Сташ
14
Сарпей
15
Эрнст
37
Грин
30
Зегуйн
7
Нильсен
10
Хргота
6
Аугустинссон
27
Агу
27
Агу
6
Аугустинссон
9
Сарджент
4
Груев
4
Груев
9
Сарджент
10
Шмид
8
Мбом
8
Мбом
10
Шмид
7
Рашица
10
Осако
10
Осако
7
Рашица
30
Зегуйн
11
Тильман
11
Тильман
30
Зегуйн
7
Нильсен
18
Левелинг
18
Левелинг
7
Нильсен
15
Эрнст
7
7
15
Эрнст
10
Хргота
18
Абиама
18
Абиама
10
Хргота
22
Раум
27
Иттер
27
Иттер
22
Раум
Остались в запасе
Вердер
Гройтер Фюрт
18
Эрен Динкчи
ЦФ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
13
Дуду
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
33
Мариус Функ
ВР
2
Симон Аста
ПЗ
18
Elias Kratzer
ЦФ
42
Marijan Ćavar
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
18
Эрен Динкчи
ЦФ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
13
Дуду
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Остались в запасе
33
Мариус Функ
ВР
2
Симон Аста
ПЗ
18
Elias Kratzer
ЦФ
42
Marijan Ćavar
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Вердер - Гройтер Фюрт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
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