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Расписание матчей
Германия. Кубок
Шотт Майнц - Гройтер Фюрт
Шотт Майнц - Гройтер Фюрт: обзор матча 17 августа 2024
Шотт Майнц
17.08.2024, суббота, 14:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Гройтер Фюрт
8'
Д. Србени
82'
М. Мустафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шотт Майнц - Гройтер Фюрт
Замена
M. Igerst
️️️️
I. Wiegand
87'
85'
Замена
O. Mhamdi
️️️️
М. Мейерхофер
85'
Замена
L. Popp
️️️️
Р. Массимо
82'
ГОЛ! 0:2!
М. Мустафа
Пас отдал
Р. Массимо
79'
Замена
R. Münz
️️️️
Ж. Иттер
Замена
A. Luigi Rimoldi
️️️️
J. Wiltink
72'
Замена
J. Roden
️️️️
L. Thum
72'
Желтая карточка
J. Mairose
71'
Желтая карточка
S. Schwarz
55'
46'
Замена
М. Мустафа
️️️️
Д. Србени
36'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Й. Консбрух
Желтая карточка
D. Bohl
30'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Србени
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотт Майнц
1
Robin Julian Balters
ВР
20
Dominik Ahlbach
ЦЗ
5
Nils Gans
ЦЗ
4
Daniel Bohl
ЦП
8
Silas Schwarz
(К)
ЦП
42
Jan Wiltink
ЦП
19
Lennart Thum
ЦФ
11
Takero Itoi
ЦФ
10
Etienne Portmann
ЦФ
24
Jan Just
ЦФ
23
Ismael Wiegand
ЦФ
Гройтер Фюрт
15
Науэ Нолл
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
5
Philipp Müller
ЦП
66
Maximilian Dietz
ЦП
15
Роберто Массимо
ПП
10
Бранимир Хргота
(К)
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Шотт Майнц
32
Jan Schulz
ВР
17
Alexander Luigi Rimoldi
ЦЗ
21
Jost Mairose
ЦП
3
Marlon Igerst
ЦП
25
Luca Wust
ЦП
7
Johannes Gansmann
ЦП
31
Eliakim-Mbila Kukanda
ЦФ
14
Luka Baljak
ЦФ
9
Jacob Roden
ЦФ
Гройтер Фюрт
1
Нильс Кербер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
6
Reno Münz
ЦЗ
3
Matti Wagner
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
29
Leander Popp
ЦФ
2-3-5
1
20
5
4
8
42
11
23
24
10
19
3-5-2
15
Нолл
28
Мейерхофер
21
Юнг
27
Иттер
15
Массимо
14
Консбрух
5
66
37
Грин
7
Србени
10
Хргота
42
17
17
42
23
3
3
23
19
9
9
19
14
Консбрух
17
Гисельман
17
Гисельман
14
Консбрух
28
Мейерхофер
22
22
28
Мейерхофер
27
Иттер
6
6
27
Иттер
7
Србени
9
Мустафа
9
Мустафа
7
Србени
15
Массимо
29
29
15
Массимо
Остались в запасе
Шотт Майнц
Гройтер Фюрт
32
Jan Schulz
ВР
21
Jost Mairose
ЦП
25
Luca Wust
ЦП
7
Johannes Gansmann
ЦП
31
Eliakim-Mbila Kukanda
ЦФ
14
Luka Baljak
ЦФ
1
Нильс Кербер
ВР
3
Matti Wagner
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
32
Jan Schulz
ВР
21
Jost Mairose
ЦП
25
Luca Wust
ЦП
7
Johannes Gansmann
ЦП
31
Eliakim-Mbila Kukanda
ЦФ
14
Luka Baljak
ЦФ
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
3
Matti Wagner
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Шотт Майнц - Гройтер Фюрт
3
Всего ударов по воротам
10
26
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
11
Нарушения
6
4
Офсайды
0
1
Количество передач
346
613
Сейвы
6
0
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
8
12
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
3
13
Матчи команд
Шотт Майнц
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шотт Майнц
0 : 2
17.08.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шотт Майнц
1 : 6
12.08.2023
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шотт Майнц
0 : 3
31.07.2022
Ганновер-96
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Felix Prigan, Germany
Стадион:
Otto-Schott-Sportzentrum, Mainz
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Шотт Майнц
Гройтер Фюрт
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
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