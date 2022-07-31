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Расписание матчей
Германия. Кубок
Шотт Майнц - Ганновер-96
Шотт Майнц - Ганновер-96: обзор матча 31 июля 2022
Шотт Майнц
31.07.2022, воскресенье, 16:31
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Ганновер-96
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Шотт Майнц - Ганновер-96
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шотт Майнц
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шотт Майнц
0 : 2
17.08.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шотт Майнц
1 : 6
12.08.2023
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шотт Майнц
0 : 3
31.07.2022
Ганновер-96
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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Шотт Майнц
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