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Расписание матчей
Германия. Кубок
Шотт Майнц - Боруссия Д
Шотт Майнц - Боруссия Д: обзор матча 12 августа 2023
Шотт Майнц
12.08.2023, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 6
Завершен
Боруссия Д
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Шотт Майнц - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шотт Майнц
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шотт Майнц
0 : 2
17.08.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шотт Майнц
1 : 6
12.08.2023
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шотт Майнц
0 : 3
31.07.2022
Ганновер-96
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
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