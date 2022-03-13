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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг
Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг: обзор матча 13 марта 2022
Гройтер Фюрт
13.03.2022, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 6
Завершен
РБ Лейпциг
4'
Д. Левелинг
17'
А. Силва
32'
Э. Форсберг
35'
К. Лаймер
45'
Б. Хенрикс
59'
М. Симакан
69'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Д. Абиама
87'
78'
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Лаймер
Замена
С. Аста
️️️️
М. Бауэр
75'
Замена
Т. Рашль
️️️️
П. Зегуйн
73'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Х. Нильсен
73'
70'
Замена
У. Новоа
️️️️
Анхелиньо
70'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
К. Нкунку
69'
ГОЛ! 1:6!
К. Нкунку
Пас отдал
Э. Форсберг
59'
ГОЛ! 1:5!
М. Симакан
Пас отдал
Э. Форсберг
59'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
А. Айдара
59'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Й. Гвардиол
Замена
Т. Тильман
️️️️
Ю. Грин
46'
Замена
Ж. Иттер
️️️️
Й. Виллемс
46'
45'
ГОЛ! 1:4!
Б. Хенрикс
Пас отдал
Анхелиньо
35'
ГОЛ! 1:3!
К. Лаймер
Пас отдал
К. Нкунку
32'
ГОЛ! 1:2!
Э. Форсберг
Пас отдал
К. Нкунку
Желтая карточка
Й. Виллемс
23'
17'
ГОЛ! 1:1!
А. Силва
Пас отдал
Анхелиньо
ГОЛ! 1:0!
Д. Левелинг
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
11
Тимоти Тильман
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
18
Диксон Абиама
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
8
Доминик Собослаи
АП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-3-3
1
Линде
15
Виллемс
24
Виргевер
5
Бауэр
28
Мейерхофер
30
Зегуйн
13
Кристиансен
37
Грин
10
Хргота
18
Левелинг
7
Нильсен
3-2-2-1-2
25
Гулачи
4
Орбан
3
Симакан
16
Клостерманн
39
Хенрикс
17
Анхелиньо
21
Айдара
27
Лаймер
10
Форсберг
19
Силва
28
Нкунку
15
Виллемс
27
Иттер
27
Иттер
15
Виллемс
5
Бауэр
2
Аста
2
Аста
5
Бауэр
37
Грин
11
Тильман
11
Тильман
37
Грин
30
Зегуйн
21
Рашль
21
Рашль
30
Зегуйн
7
Нильсен
18
Абиама
18
Абиама
7
Нильсен
21
Айдара
8
Собослаи
8
Собослаи
21
Айдара
17
Анхелиньо
12
Новоа
12
Новоа
17
Анхелиньо
Гвардиол
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
Гвардиол
24
Гвардиол
24
Гвардиол
27
Лаймер
12
Адамс
12
Адамс
27
Лаймер
28
Нкунку
15
Поульсен
15
Поульсен
28
Нкунку
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
РБ Лейпциг
30
Саша Бурхерт
ВР
Главный тренер
Штефан Ляйтль
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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