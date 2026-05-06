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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Депортиво Риестра - Гремио
Депортиво Риестра - Гремио: обзор матча 06 мая 2026
Депортиво Риестра
06.05.2026, среда, 01:00
Копа Судамерикана, группа F, 4 тур
0 : 3
Завершен
Гремио
30'
К. Винисиус (П)
59'
Ф. Амузу
73'
М. Брейтуэйт
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Риестра - Гремио
Завершен
Замена
Nicolás Sansotre
️️️️➡️️
Facundo Miño
90'
+1
90'
+3'
75'
Замена
Кайо Паулиста
️️️️➡️️
Pedro Gabriel
73'
ГОЛ! 0:3!
Мартин Брейтуэйт
Пас отдал
Кристиан Павон
Желтая карточка
Facundo Miño
72'
Желтая карточка
C. Paz
66'
Замена
Mauro Smarra
️️️️➡️️
Alexander Díaz
66'
65'
Замена
Мартин Брейтуэйт
️️️️➡️️
Франсис Амузу
64'
Замена
Tiaguinho
️️️️➡️️
Виллиан
59'
ГОЛ! 0:2!
Франсис Амузу
Пас отдал
Gabriel Mec
46'
Замена
Эрик Норьега
️️️️➡️️
Leonel Pérez
Замена
Jonathan Herrera
️️️️➡️️
Gonzalo Flores
46'
Замена
Pedro Ramírez
️️️️➡️️
Ángel Stringa
46'
Замена
B. Perez
️️️️➡️️
Nicolas Watson
46'
45'
+2'
43'
Желтая карточка
Виери Сантос
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Карлос Винисиус
25'
Замена
Фабиан Бальбуэна
️️️️➡️️
Вагнер Леонардо
8'
Желтая карточка
Вагнер Леонардо
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Риестра
1
Ignacio Arce
ВР
24
Facundo Miño
ЦЗ
22
C. Paz
ЦЗ
19
Juan Cruz Randazzo
(К)
ЦЗ
36
Mariano Bracamonte
ЦЗ
27
Jonathan Goitia
ЦЗ
14
Pablo Monje
ЦП
16
Nicolas Watson
ЦП
35
Ángel Stringa
ЦФ
32
Gonzalo Flores
ЦФ
10
Alexander Díaz
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Гремио
1
Вевертон
ВР
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
44
Виери Сантос
ЦЗ
33
Leonel Pérez
ЦЗ
54
Pedro Gabriel
ЦЗ
37
Gabriel Mec
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Виллиан
(К)
ЛВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Депортиво Риестра
12
Iván López
ВР
5
Pedro Ramírez
ЦЗ
15
Nicolás Sansotre
ЦЗ
4
Yeison Murillo
ЦЗ
45
B. Perez
ЦП
31
Mauro Smarra
ЦП
25
Patricio Madero
ЦП
40
Gabriel Obredor
ЦП
34
Lautaro Duarte
ЦФ
9
Jonathan Herrera
ЦФ
28
Rodrigo Sayavedra
ЦФ
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
19
Эрик Норьега
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
39
Tiaguinho
ЦП
99
José Enamorado
ЦП
65
Рикельме Фрейтас дос Сантос
ЦП
21
Тете
ПВ
77
Андре
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
3-2-2-3
1
19
36
27
22
24
14
16
10
32
35
3-2-2-1-2
1
Вевертон
44
Сантос
33
54
6
Мартинс
3
Леонардо
37
9
Амузу
10
Виллиан
95
Винисиус
7
Павон
35
5
5
35
24
15
15
24
16
45
45
16
10
31
31
10
32
9
9
32
54
38
Паулиста
38
Паулиста
54
3
Леонардо
2
Бальбуэна
2
Бальбуэна
3
Леонардо
33
19
Норьега
19
Норьега
33
10
Виллиан
39
39
10
Виллиан
9
Амузу
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
9
Амузу
Остались в запасе
Депортиво Риестра
Гремио
12
Iván López
ВР
4
Yeison Murillo
ЦЗ
25
Patricio Madero
ЦП
40
Gabriel Obredor
ЦП
34
Lautaro Duarte
ЦФ
28
Rodrigo Sayavedra
ЦФ
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
12
Габриэль Чапеко
ВР
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
99
José Enamorado
ЦП
65
Рикельме Фрейтас дос Сантос
ЦП
21
Тете
ПВ
77
Андре
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
12
Iván López
ВР
4
Yeison Murillo
ЦЗ
25
Patricio Madero
ЦП
40
Gabriel Obredor
ЦП
34
Lautaro Duarte
ЦФ
28
Rodrigo Sayavedra
ЦФ
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Чапеко
ВР
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
99
José Enamorado
ЦП
65
Рикельме Фрейтас дос Сантос
ЦП
21
Тете
ПВ
77
Андре
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Депортиво Риестра - Гремио
2
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
25
12
Офсайды
3
1
Количество передач
234
374
Сейвы
2
1
Точность передач %
59
73
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.66
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Информация о матче
Главный судья:
Mario Diaz De Vivar, Paraguay
Стадион:
Pedro Bidegain, Buenos Aires
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- : -
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Тигре
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Универсидад Сентрал
- : -
22.07.2026
Сантос
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Индепендьенте
- : -
23.07.2026
Васко да Гама
Копа Судамерикана, 1/16 финала
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- : -
23.07.2026
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