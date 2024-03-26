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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Узбекистан - Гонконг
Узбекистан - Гонконг: обзор матча 26 марта 2024
Узбекистан
26.03.2024, вторник, 17:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа E, 4 тур
3 : 0
Завершен
Гонконг
20'
Э. Шомуродов
63'
Х. Эркинов
70'
О. Урунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Узбекистан - Гонконг
90'
+3
Желтая карточка
W. Tsui
90'
+2
Замена
Д. Джой-Йин Ю
️️️️
П. Пун
Замена
Д. Холматов
️️️️
О. Хамробеков
90'
+1
Замена
Б. Абдихоликов
️️️️
Ж. Машарипов
90'
+1
Замена
Д. Искандеров
️️️️
О. Шукуров
81'
Желтая карточка
Ф. Сайфиев
80'
78'
Замена
W. Tsui
️️️️
Т. Юэ
ГОЛ! 3:0!
О. Урунов
Пас отдал
О. Хамробеков
70'
Желтая карточка
Ж. Машарипов
68'
ГОЛ! 2:0!
Х. Эркинов
Пас отдал
Ж. Машарипов
63'
62'
Замена
М. Орр
️️️️
С. Филип Чан
Замена
Х. Эркинов
️️️️
А. Файзуллаев
57'
Замена
О. Урунов
️️️️
Э. Шомуродов
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Шомуродов
Пас отдал
А. Файзуллаев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
7
Отабек Шукуров
ЦП
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Гонконг
1
Хунг-Фай Япп
ВР
13
Нгай-Хой Ли
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
21
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
31
Минг-Хим Сун
ЛВ
20
Чун-Минг Ву
ЦП
6
Чун-Лок Тан
ЦП
16
Сю-Кван Филип Чан
АП
22
Пуй-Хин Пун
ПВ
7
Жуниньо
ЦФ
20
Майкл Удебулузор
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Узбекистан
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
3
Акрамжон Комилов
ЛЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
19
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
24
Диер Холматов
ЛВ
20
Азизбек Аманов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
11
Остон Урунов
АП
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Гонконг
1
Cheuk-Hei Pong
ВР
18
Ка-Винг Тсе
ВР
2
Wang-Kit Tsui
ЦЗ
17
Wong Tsz-Ho
ЦЗ
2
Wai-Lim Yu
ЦЗ
15
Хей-Йин Чанг
ЛВ
15
Хин-Тинг Лам
ОП
14
Джесси Джой-Йин Ю
АП
9
Мэтт Орр
ЦФ
13
Стефан Перейра
ЦФ
4-2-3-1
1
Юсупов
4
Сайфиев
15
Эшмуродов
23
Аликулов
2
Хусанов
9
Хамробеков
7
Шукуров
10
Машарипов
19
Тургунбоев
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
3-2-3-2
1
Япп
21
Юэ
3
Гербиг
13
Ли
20
Ву
6
Тан
22
Пун
16
Чан
31
Сун
20
Удебулузор
7
Жуниньо
7
Шукуров
8
Искандеров
8
Искандеров
7
Шукуров
14
Шомуродов
11
Урунов
11
Урунов
14
Шомуродов
22
Файзуллаев
20
Эркинов
20
Эркинов
22
Файзуллаев
9
Хамробеков
24
Холматов
24
Холматов
9
Хамробеков
10
Машарипов
10
Абдихоликов
10
Абдихоликов
10
Машарипов
21
Юэ
2
2
21
Юэ
22
Пун
14
Ю
14
Ю
22
Пун
16
Чан
9
Орр
9
Орр
16
Чан
Остались в запасе
Узбекистан
Гонконг
20
Азизбек Аманов
АП
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
3
Акрамжон Комилов
ЛЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
19
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
Главный тренер
Сречко Катанец
1
Cheuk-Hei Pong
ВР
18
Ка-Винг Тсе
ВР
17
Wong Tsz-Ho
ЦЗ
2
Wai-Lim Yu
ЦЗ
15
Хин-Тинг Лам
ОП
15
Хей-Йин Чанг
ЛВ
13
Стефан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Остались в запасе
20
Азизбек Аманов
АП
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
3
Акрамжон Комилов
ЛЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
19
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
Остались в запасе
1
Cheuk-Hei Pong
ВР
18
Ка-Винг Тсе
ВР
17
Wong Tsz-Ho
ЦЗ
2
Wai-Lim Yu
ЦЗ
15
Хин-Тинг Лам
ОП
15
Хей-Йин Чанг
ЛВ
13
Стефан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Главный тренер
Йорн Андерсен
Статистика матча Узбекистан - Гонконг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Индия
2 : 1
31.03.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Гонконг
1 : 2
18.11.2025
Сингапур
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Faisal Al-Ali, Jordan
Посещаемость:
10230
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