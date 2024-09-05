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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Соломоновы Острова - Гонконг
Соломоновы Острова - Гонконг: обзор матча 05 сентября 2024
Соломоновы Острова
05.09.2024, четверг, 10:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 3
Завершен
Гонконг
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Соломоновы Острова - Гонконг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Соломоновы Острова
Товарищеские матчи. Сборные
Папуа - Новая Гвинея
1 : 1
30.09.2026
Соломоновы Острова
Товарищеские матчи. Сборные
Соломоновы Острова
3 : 3
24.09.2026
Вануату
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Каледония
0 : 2
21.09.2026
Соломоновы Острова
Товарищеские матчи. Сборные
Фиджи
3 : 3
18.09.2026
Соломоновы Острова
Товарищеские матчи. Сборные
Сэйнт Китс и Невис
4 : 2
30.03.2026
Соломоновы Острова
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Индия
2 : 1
31.03.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Гонконг
1 : 2
18.11.2025
Сингапур
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Соломоновы Острова
Гонконг
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Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
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Отбор ЧМ-2026. Экс-спартаковец помог Узбекистану разгромить Гонконг (3:0)
2024.03.26 19:26
Узбекистан – Гонконг: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
2024.03.26 16:40
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