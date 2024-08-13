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Лига чемпионов 2026/2027
Буде-Глимт - Ягеллония
Буде-Глимт - Ягеллония: обзор матча 13 августа 2024
Буде-Глимт
13.08.2024, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
4 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Ягеллония
34'
С. Фет
38'
И. Дыбвик Мяяття
56'
С. Фет
71'
К. Хег
4'
П. Берг (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Ягеллония
Желтая карточка
А. Хельмерсен
90'
Замена
А. Серенсен
️️️️
Ф. Бьоркан
82'
81'
Замена
J. Kubicki
️️️️
Т. Романчук
81'
Замена
Т. Силва
️️️️
Х. Имас
80'
Желтая карточка
Д. Марчук
Замена
А. Миккельсен
️️️️
Х. Эвьен
74'
Замена
А. Хельмерсен
️️️️
К. Хег
74'
ГОЛ! 4:1!
К. Хег
Пас отдал
Й. Хеуге
71'
71'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
А. Пулулу
71'
Замена
M. Villar Miki
️️️️
К. Хансен
Замена
У. Салтнес
️️️️
С. Фет
68'
Замена
С. Серли
️️️️
И. Дыбвик Мяяття
68'
61'
Замена
️️️️
О. Нгуямба
ГОЛ! 3:1!
С. Фет
Пас отдал
Х. Эвьен
56'
Желтая карточка
Й. Хеуге
52'
ГОЛ! 2:1!
И. Дыбвик Мяяття
Пас отдал
Й. Хеуге
38'
ГОЛ! 1:1!
С. Фет
34'
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
П. Берг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
10
Орельен Нгуямба
ОП
6
Тарас Романчук
ОП
11
Доминик Марчук
ЦП
11
Хесус Имас
АП
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
17
Samuel Burakowsky
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
6
Гундерсен
7
Берг
20
Сьоволд
19
Фет
26
Эвьен
10
Хеуге
25
Мяяття
9
Хег
3-2-1-3-1
50
Абрамович
61
Сачек
72
Скшипчак
8
Моутинью
10
Нгуямба
6
Романчук
11
Марчук
99
Хансен
11
Имас
9
Пулулу
26
Дигес
15
Бьоркан
3
Серенсен
3
Серенсен
15
Бьоркан
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
26
Эвьен
94
Миккельсен
94
Миккельсен
26
Эвьен
25
Мяяття
10
Серли
10
Серли
25
Мяяття
9
Хег
21
Хельмерсен
21
Хельмерсен
9
Хег
11
Имас
82
Силва
82
Силва
11
Имас
6
Романчук
14
14
6
Романчук
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
99
Хансен
23
23
99
Хансен
Остались в запасе
Буде-Глимт
Ягеллония
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
17
Samuel Burakowsky
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
1
Макс Стриек
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
17
Samuel Burakowsky
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Буде-Глимт - Ягеллония
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Олесунн
- : -
05.12.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
6 : 0
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Аспмюра
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