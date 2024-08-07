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Лига чемпионов 2026/2027
Ягеллония - Буде-Глимт
Ягеллония - Буде-Глимт: обзор матча 07 августа 2024
Ягеллония
07.08.2024, среда, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Буде-Глимт
58'
А. Дигес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Буде-Глимт
Желтая карточка
Ж. Моутинью
90'
+4
85'
Замена
О. Бьортуфт
️️️️
Б. Матиас Мое
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
А. Пулулу
81'
73'
Желтая карточка
Б. Матиас Мое
Замена
J. Kubicki
️️️️
Нене
72'
71'
Замена
С. Серли
️️️️
И. Дыбвик Мяяття
71'
Замена
О. Капскармо
️️️️
К. Хег
Замена
M. Villar Miki
️️️️
К. Хансен
69'
Желтая карточка
Нене
68'
58'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Дигес
Пас отдал
Й. Хеуге
46'
Замена
С. Фет
️️️️
У. Салтнес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Тарас Романчук
ОП
11
Доминик Марчук
ЦП
18
Нене
ЦП
11
Хесус Имас
АП
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
77
Wojciech Łaski
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
17
Samuel Burakowsky
ЦФ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
3-1-2-3-1
50
Абрамович
8
Моутинью
72
Скшипчак
61
Сачек
6
Романчук
11
Марчук
18
Нене
9
Пулулу
11
Имас
99
Хансен
26
Дигес
2-1-4-2-1
12
Хайкин
6
Гундерсен
15
Бьоркан
7
Берг
26
Эвьен
14
Салтнес
20
Сьоволд
18
Мое
25
Мяяття
10
Хеуге
9
Хег
18
Нене
14
14
18
Нене
99
Хансен
23
23
99
Хансен
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
18
Мое
4
Бьортуфт
4
Бьортуфт
18
Мое
14
Салтнес
19
Фет
19
Фет
14
Салтнес
25
Мяяття
10
Серли
10
Серли
25
Мяяття
9
Хег
9
Капскармо
9
Капскармо
9
Хег
Остались в запасе
Ягеллония
Буде-Глимт
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
77
Wojciech Łaski
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
17
Samuel Burakowsky
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
77
Wojciech Łaski
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
17
Samuel Burakowsky
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Ягеллония - Буде-Глимт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Олесунн
- : -
05.12.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
6 : 0
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Bialystok City Stadium, Bialystok
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