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Расписание матчей
Испания. Кубок
Уэска - Жирона
Уэска - Жирона: обзор матча 14 декабря 2021
Уэска
14.12.2021, вторник, 22:00
Испания. Кубок, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Жирона
22'
J. Calavera
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уэска - Жирона
Замена
М. Матеу
️️️️
R. Barba
82'
Замена
Х. Сеоане
️️️️
М. Рико
82'
77'
Замена
А. Гарсия
️️️️
П. Лосано
Желтая карточка
М. Рико
75'
Пенальти не реализован!
Д. Эскриче
74'
72'
Желтая карточка
А. Баэна
Замена
Х. Муньос
️️️️
E. Lombardo
67'
Замена
А. Гайч
️️️️
И. Питта
67'
67'
Замена
А. Баэна
️️️️
В. Фернандес
Желтая карточка
R. Barba
45'
+1
22'
ГОЛ! 0:1!
J. Calavera
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
8
Мигель Сан Роман
ВР
7
Julio Buffarini
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
35
Roberto Barba
ЦЗ
7
Enzo Lombardo
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Жирона
20
Хайро Искьердо
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
16
Adrián Ortolá
ЦФ
17
Jordi Calavera
ЦФ
14
Сантьяго Буэно
ЦФ
14
Ибраима Кебе
ЦФ
22
Арнау Мартинес
ЦФ
17
Валери Фернандес
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Уэска
1
Андрес
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
21
Марк Матеу
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
11
Хоакин Муньос
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
Жирона
10
Алекс Баэна
ЛВ
24
Алеш Гарсия
ЦП
4-3-3
8
Сан Роман
7
5
Микел
35
44
Инсуа
7
17
Рико
22
Нвакали
9
Питта
30
Эскриче
9
Оморуйи
1-1-5
10
Лосано
20
Искьердо
14
Буэно
19
17
Фернандес
22
Мартинес
14
Кебе
17
Рико
20
Сеоане
20
Сеоане
17
Рико
35
21
Матеу
21
Матеу
35
7
11
Муньос
11
Муньос
7
9
Питта
19
Гайч
19
Гайч
9
Питта
10
Лосано
24
Гарсия
24
Гарсия
10
Лосано
17
Фернандес
10
Баэна
10
Баэна
17
Фернандес
Остались в запасе
Уэска
Жирона
17
Андрей Рацу
ПЗ
1
Андрес
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
7
Ману Рико
ЦП
10
Cristian Salvador
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Остались в запасе
17
Андрей Рацу
ПЗ
1
Андрес
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
7
Ману Рико
ЦП
10
Cristian Salvador
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Статистика матча Уэска - Жирона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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