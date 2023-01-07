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Расписание матчей
Англия. Кубок
Гиллинхэм - Лестер
Гиллинхэм - Лестер: обзор матча 07 января 2023
Гиллинхэм
07.01.2023, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 3 раунд
0 : 1
Завершен
Лестер
56'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Лестер
Замена
М. Мандрон
️️️️
Д. Тутонда
85'
85'
Замена
Л. Томас
️️️️
К. МакАтир
81'
Замена
О. Ндиди
️️️️
Н. Менди
81'
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Варди
Замена
C. Harriott
️️️️
Ч. Александер
79'
Замена
С. О'Кифи
️️️️
D. Jefferies
70'
56'
ГОЛ! 0:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
Д. Варди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
5
Макс Эмер
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
16
Dom Jefferies
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
47
Хакиб Аделакун
ПВ
14
Александер МакДональд
ПВ
Главный тренер
Нил Харрис
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Гиллинхэм
13
Taite Holtam
ВР
27
Райан Лоу
ЛЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
10
Олли Ли
ЦП
11
Callum Harriott
ЦФ
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
Лестер
12
Алекс Смитис
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
36
Сэмми Брейбрук
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
3-3-1-3
25
Тернер
14
МакКензи
12
Райт
5
Эмер
33
Тутонда
6
Уилльямс
2
Александер
16
20
Кашкет
47
Аделакун
14
МакДональд
2-1-3-1-3
1
Иверсен
23
Вестергор
2
Сеюнджу
5
Брант
11
Олбрайтон
18
Тилеманс
6
Менди
20
МакАтир
9
Варди
22
Перес
17
Ихеначо
16
7
О'Кифи
7
О'Кифи
16
2
Александер
11
11
2
Александер
33
Тутонда
22
Мандрон
22
Мандрон
33
Тутонда
20
МакАтир
33
Томас
33
Томас
20
МакАтир
6
Менди
4
Ндиди
4
Ндиди
6
Менди
9
Варди
27
Дака
27
Дака
9
Варди
Остались в запасе
Гиллинхэм
Лестер
13
Taite Holtam
ВР
27
Райан Лоу
ЛЗ
10
Олли Ли
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
12
Алекс Смитис
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
36
Сэмми Брейбрук
ОП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Taite Holtam
ВР
27
Райан Лоу
ЛЗ
10
Олли Ли
ЦП
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
36
Сэмми Брейбрук
ОП
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Гиллинхэм - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Пристфилд Стэдиум
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