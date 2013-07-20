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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Жил Висенте - Сент-Этьен
Жил Висенте - Сент-Этьен: обзор матча 20 июля 2013
Жил Висенте
20.07.2013, суббота, 23:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Сент-Этьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Жил Висенте - Сент-Этьен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Жил Висенте
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Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
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Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
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