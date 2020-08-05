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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - Хетафе
Интер - Хетафе: обзор матча 05 августа 2020
Интер
05.08.2020, среда, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Хетафе
33'
Р. Лукаку
83'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Хетафе
90'
Желтая карточка
Д. Суарес
89'
Замена
У. Дуро
️️️️
М. Арамбарри
88'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
М. Оливера
Замена
К. Бираги
️️️️
Д. Д'Амброзио
84'
ГОЛ! 2:0!
К. Эриксен
83'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Брозович
81'
75'
Пенальти не реализован!
Х. Молина
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
70'
69'
Замена
Джейсон
️️️️
А. Ньом
69'
Замена
Х. Молина
️️️️
Х. Мата
56'
Замена
Анхель
️️️️
Н. Максимович
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Бастони
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Виктор Мозес
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Хетафе
30
Жан Поль
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
23
Джейсон
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
3-3-2-2
1
Ханданович
2
Годин
6
де Врей
95
Бастони
15
Янг
77
Брозович
33
Д'Амброзио
21
Гальярдини
23
Барелла
9
Лукаку
10
Мартинес
3-3-2-1
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
3
Этчейта
22
Суарес
24
Тимор
17
Кукурелья
8
Арамбарри
88
Максимович
17
Мата
33
Д'Амброзио
3
Бираги
3
Бираги
33
Д'Амброзио
77
Брозович
24
Эриксен
24
Эриксен
77
Брозович
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
12
Ньом
23
Джейсон
23
Джейсон
12
Ньом
17
Оливера
20
Портильо
20
Портильо
17
Оливера
17
Мата
19
Молина
19
Молина
17
Мата
8
Арамбарри
9
Дуро
9
Дуро
8
Арамбарри
88
Максимович
9
Анхель
9
Анхель
88
Максимович
Остались в запасе
Интер
Хетафе
93
Даниэле Паделли
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Виктор Мозес
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
30
Жан Поль
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Виктор Мозес
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
30
Жан Поль
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Интер - Хетафе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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