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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Уэльс - Германия
Уэльс - Германия: обзор матча 01 апреля 2009
Уэльс
01.04.2009, среда, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 6 тур
0 : 2
Завершен
Германия
11'
М. Баллак
49'
Э. Уилльямс (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Германия
Замена
П. Хельмес
️️️️
Б. Швайнштайгер
Травма
Б. Швайнштайгер
Замена
Х. Вестерманн
️️️️
С. Рольфес
Желтая карточка
С. Рольфес
Замена
П. Троховски
️️️️
Л. Подольски
Замена
Ч. Эванс
️️️️
С. Воукс
Замена
К. Гантер
️️️️
С. Риккеттс
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Э. Уилльямс
Пас отдал
М. Гомес
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Баллак
Пас отдал
Т. Хитцльшпергер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
11
Гарет Бэйл
ЛЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ПЗ
18
Сэм Воукс
ЛП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
13
Саймон Дэйвис
(К)
ПП
16
Джо Ледли
ЦФ
18
Роберт Эрншоу
ЦФ
Главный тренер
Джон Тошак
Германия
1
Роберт Энке
ВР
0
Филипп Лам
ЛЗ
5
Сердар Таски
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
2
Андреас Бек
ПЗ
15
Томас Хитцльшпергер
ЛП
7
Симон Рольфес
ЦП
13
Михаэль Баллак
(К)
ЦП
7
Бастиан Швайнштайгер
ПП
23
Марио Гомес
ЦФ
10
Лукас Подольски
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Уэльс
1
Боаз Майхилл
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
0
Карл Робинсон
ЦП
10
Карл Флетчер
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
16
Чед Эванс
ЦФ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Германия
12
Тим Визе
ВР
2
Марсель Шефер
ЛЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Андреас Хинкель
ПЗ
15
Петр Троховски
ЦП
21
Марко Марин
АП
9
Патрик Хельмес
ЦФ
4-3-2
1
Хеннесси
11
Бэйл
6
Уилльямс
19
Коллинс
18
Риккеттс
18
Воукс
10
Рэмзи
13
Дэйвис
18
Эрншоу
16
Ледли
4-4-2
1
Энке
2
Бек
5
Таски
0
Мертезакер
0
Лам
7
Швайнштайгер
7
Рольфес
13
Баллак
15
Хитцльшпергер
10
Подольски
23
Гомес
18
Риккеттс
2
Гантер
2
Гантер
18
Риккеттс
18
Воукс
16
Эванс
16
Эванс
18
Воукс
17
Коттерилл
17
Коттерилл
7
Рольфес
14
Вестерманн
14
Вестерманн
7
Рольфес
10
Подольски
15
Троховски
15
Троховски
10
Подольски
7
Швайнштайгер
9
Хельмес
9
Хельмес
7
Швайнштайгер
Остались в запасе
Уэльс
Германия
0
Карл Робинсон
ЦП
1
Боаз Майхилл
ВР
10
Карл Флетчер
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
Главный тренер
Джон Тошак
12
Тим Визе
ВР
2
Марсель Шефер
ЛЗ
2
Андреас Хинкель
ПЗ
21
Марко Марин
АП
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
0
Карл Робинсон
ЦП
1
Боаз Майхилл
ВР
10
Карл Флетчер
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
Остались в запасе
12
Тим Визе
ВР
2
Марсель Шефер
ЛЗ
2
Андреас Хинкель
ПЗ
21
Марко Марин
АП
Главный тренер
Джон Тошак
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Уэльс - Германия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Посещаемость:
64000
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:40 (прямая)
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