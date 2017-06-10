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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Германия - Сан-Марино
Германия - Сан-Марино: обзор матча 10 июня 2017
Германия
10.06.2017, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 6 тур
7 : 0
Завершен
Сан-Марино
11'
Ю. Дракслер
16'
С. Вагнер
29'
С. Вагнер
38'
А. Юнес
47'
Ш. Мустафи
72'
Ю. Брандт
85'
С. Вагнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Сан-Марино
87'
Замена
К. Бролли
️️️️
Д. Чезарини
ГОЛ! 7:0!
С. Вагнер
Пас отдал
Й. Киммих
85'
78'
Замена
Х. Хирш
️️️️
Д. Эзекиель Ринальди
Замена
Д. Демме
️️️️
Ю. Дракслер
76'
ГОЛ! 6:0!
Ю. Брандт
Пас отдал
Й. Киммих
72'
69'
Замена
М. Бернарди
️️️️
П. Мацца
66'
Желтая карточка
П. Мацца
63'
Желтая карточка
М. Червеллини
56'
Желтая карточка
Д. Бонини
Замена
Т. Вернер
️️️️
Л. Штиндль
55'
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
Й. Хектор
55'
ГОЛ! 5:0!
Ш. Мустафи
47'
ГОЛ! 4:0!
А. Юнес
38'
ГОЛ! 3:0!
С. Вагнер
Пас отдал
А. Юнес
29'
ГОЛ! 2:0!
С. Вагнер
Пас отдал
Й. Киммих
16'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Дракслер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
15
Амин Юнес
АП
14
Юлиан Брандт
АП
9
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
16
Юри Бьорди
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
14
Микеле Червеллини
ОП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
2
Джовании Бонини
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
10
Керем Демирбай
ЦП
23
Диего Демме
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Сан-Марино
12
Маттиа Манцароли
ВР
6
Давиде Симончини
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
21
Лука Този
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
2-2-1-3-2
1
тер Стеген
3
Хектор
2
Мустафи
23
Джан
6
Киммих
8
Горецка
7
Дракслер
14
Брандт
15
Юнес
9
Вагнер
13
Штиндль
3-3-3-1
23
Бенедеттини
3
Палацци
13
Делла Валле
14
Чезарини
18
Мацца
14
Червеллини
16
Бьорди
22
Дзафферани
19
Ринальди
17
Голинуччи
2
Бонини
3
Хектор
2
Платтенхардт
2
Платтенхардт
3
Хектор
7
Дракслер
23
Демме
23
Демме
7
Дракслер
13
Штиндль
11
Вернер
11
Вернер
13
Штиндль
14
Чезарини
5
Бролли
5
Бролли
14
Чезарини
19
Ринальди
17
Хирш
17
Хирш
19
Ринальди
18
Мацца
18
Бернарди
18
Бернарди
18
Мацца
Остались в запасе
Германия
Сан-Марино
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
10
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
12
Маттиа Манцароли
ВР
6
Давиде Симончини
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
21
Лука Този
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Остались в запасе
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
10
Керем Демирбай
ЦП
Остались в запасе
12
Маттиа Манцароли
ВР
6
Давиде Симончини
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
21
Лука Този
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Статистика матча Германия - Сан-Марино
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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