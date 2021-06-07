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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Латвия
Германия - Латвия: обзор матча 07 июня 2021
Германия
07.06.2021, понедельник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
7 : 1
Завершен
Латвия
19'
Р. Госенс
21'
И. Гюндоган
27'
Т. Мюллер
39'
Р. Озолс (АГ)
45'
С. Гнабри
50'
Т. Вернер
76'
Л. Сане
75'
А. Савельевс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Германия - Латвия
80'
Замена
Р. Варславанс
️️️️
Р. Ульдрикис
ГОЛ! 7:1!
Л. Сане
Пас отдал
Т. Мюллер
76'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Т. Мюллер
76'
75'
ГОЛ! 6:1!
А. Савельевс
Пас отдал
Р. Кроллис
68'
Замена
А. Савельевс
️️️️
А. Зюзинс
68'
Замена
А. Яунземс
️️️️
А. Цыганик
Замена
Н. Зюле
️️️️
А. Рюдигер
61'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
Р. Госенс
61'
Замена
Э. Джан
️️️️
И. Гюндоган
61'
61'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
К. Карклинс
ГОЛ! 6:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Й. Киммих
50'
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Хаверц
46'
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Гнабри
46'
46'
Замена
И. Тарасов
️️️️
М. Осс
46'
Замена
В. Максименко
️️️️
Д. Икаунекс
ГОЛ! 5:0!
С. Гнабри
Пас отдал
М. Хуммельс
45'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Р. Озолс
Пас отдал
К. Хаверц
39'
35'
Желтая карточка
М. Осс
Желтая карточка
И. Гюндоган
35'
ГОЛ! 3:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Р. Госенс
27'
ГОЛ! 2:0!
И. Гюндоган
21'
19'
Желтая карточка
А. Зюзинс
ГОЛ! 1:0!
Р. Госенс
Пас отдал
К. Хаверц
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Серж Гнабри
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Латвия
12
Роберт Озолс
ВР
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
10
Давис Икаунекс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
11
Владиславс Федоровс
АП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
17
Флориан Нойхаус
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Латвия
23
Рихардс Матревикс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
0
Raivis Kirss
ЦФ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
21
Госенс
5
Хуммельс
2
Рюдигер
4
Гинтер
6
Киммих
8
Кроос
21
Гюндоган
20
Гнабри
13
Мюллер
7
Хаверц
4-3-1-2
12
Озолс
3
Осс
13
Юрковскис
5
Черномордис
21
Карклинс
8
Эмсис
17
Зюзинс
10
Икаунекс
11
Федоровс
20
Ульдрикис
14
Цыганик
21
Госенс
20
Гюнтер
20
Гюнтер
21
Госенс
2
Рюдигер
15
Зюле
15
Зюле
2
Рюдигер
21
Гюндоган
23
Джан
23
Джан
21
Гюндоган
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мусиала
13
Мюллер
20
Гнабри
19
Сане
19
Сане
20
Гнабри
7
Хаверц
11
Вернер
11
Вернер
7
Хаверц
20
Ульдрикис
8
Варславанс
8
Варславанс
20
Ульдрикис
21
Карклинс
19
Кроллис
19
Кроллис
21
Карклинс
14
Цыганик
16
Яунземс
16
Яунземс
14
Цыганик
10
Икаунекс
26
Максименко
26
Максименко
10
Икаунекс
3
Осс
16
Тарасов
16
Тарасов
3
Осс
17
Зюзинс
22
Савельевс
22
Савельевс
17
Зюзинс
Остались в запасе
Германия
Латвия
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
3
Робин Кох
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
18
Йонас Хофманн
ПВ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
0
Raivis Kirss
ЦФ
23
Рихардс Матревикс
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
3
Робин Кох
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
18
Йонас Хофманн
ПВ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Остались в запасе
0
Raivis Kirss
ЦФ
23
Рихардс Матревикс
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Германия - Латвия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
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0 : 0
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