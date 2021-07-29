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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Волеренга - Гент
Волеренга - Гент: обзор матча 29 июля 2021
Волеренга
29.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Гент
11'
Ж. Окуму (АГ)
81'
И. Насберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Волеренга - Гент
Замена
O. Opsahl
️️️️
С. Адекугбе
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
И. Насберг
Пас отдал
К. Борхгревинк
81'
Желтая карточка
С. Адекугбе
76'
73'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Т. Тиссудали
71'
Желтая карточка
Нуриу
68'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
А. Кастро-Монтес
49'
Замена
В. Байо
️️️️
Л. Депуатр
49'
Замена
Ж. де Сар
️️️️
В. Оджиджа-Офое
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Окуму
Пас отдал
О. Сахрауи
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
37
Иван Насберг
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
11
Осаме Сахрауи
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
2
Жозеф Окуму
ЦФ
9
Тарик Тиссудали
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Волеренга
19
Хенрик Удаль
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
2
Oskar Opsahl
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Гент
26
Синан Болат
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
6
Вутер Джордж
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
2-2-5
37
Насберг
3
Адекугбе
10
Кристенсен
16
Бьордал
4
20
Джатта
11
Сахрауи
9
Йенсен
2
Борхгревинк
4-3-3
33
Руф
31
Годо
21
Ханше-Ольсен
17
Кастро-Монтес
25
Нуриу
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
18
Самуас
9
Тиссудали
2
Окуму
29
Депуатр
3
Адекугбе
2
2
3
Адекугбе
8
Оджиджа-Офое
4
де Сар
4
де Сар
8
Оджиджа-Офое
17
Кастро-Монтес
17
Юлсагер
17
Юлсагер
17
Кастро-Монтес
29
Депуатр
15
Байо
15
Байо
29
Депуатр
9
Тиссудали
14
Маледе
14
Маледе
9
Тиссудали
Остались в запасе
Волеренга
Гент
19
Хенрик Удаль
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
21
Кристофер Опери
ЛЗ
26
Синан Болат
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
6
Вутер Джордж
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Остались в запасе
19
Хенрик Удаль
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристофер Опери
ЛЗ
26
Синан Болат
ВР
61
Овен Йохманс
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
6
Вутер Джордж
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Вим Де Деккер
Статистика матча Волеренга - Гент
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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Уллеваал
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