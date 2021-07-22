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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гент - Волеренга
Гент - Волеренга: обзор матча 22 июля 2021
Гент
22.07.2021, четверг, 21:30
Лига конференций, 2 раунд
4 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Волеренга
11'
Д. Бруно
39'
Т. Тиссудали
56'
В. Оджиджа-Офое
88'
Й. Маледе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гент - Волеренга
Желтая карточка
Й. Маледе
90'
+4
Желтая карточка
А. Кастро-Монтес
90'
+4
90'
+2
Замена
M. Johnsrud
️️️️
А. Лаюни
ГОЛ! 4:0!
Й. Маледе
88'
Замена
Э. Овусу
️️️️
В. Оджиджа-Офое
83'
Замена
В. Байо
️️️️
Д. Бруно
82'
78'
Желтая карточка
К. Борхгревинк
74'
Замена
O. Opsahl
️️️️
С. Адекугбе
Замена
Нуриу
️️️️
К. Опери
73'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Т. Тиссудали
73'
Пенальти не реализован!
Д. Бруно
72'
70'
Желтая карточка
О. Сахрауи
Замена
С. Кумс
️️️️
Э. Юлсагер
60'
58'
Желтая карточка
Х. Бьордал
ГОЛ! 3:0!
В. Оджиджа-Офое
56'
ГОЛ! 2:0!
Т. Тиссудали
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бруно
Пас отдал
Э. Юлсагер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
9
Тарик Тиссудали
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
11
Осаме Сахрауи
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Гент
61
Овен Йохманс
ВР
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
42
Элиша Овусу
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
2
Жозеф Окуму
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Волеренга
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
2
Oskar Opsahl
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ЦФ
3-2-3-2
26
Болат
17
Кастро-Монтес
32
Нгаду-Нгаджуй
31
Годо
21
Опери
21
Ханше-Ольсен
8
Оджиджа-Офое
4
де Сар
17
Юлсагер
9
Бруно
9
Тиссудали
2-2-5
1
Классон
37
Насберг
3
Адекугбе
16
Бьордал
10
Кристенсен
9
Йенсен
2
Борхгревинк
14
Лаюни
20
Джатта
11
Сахрауи
21
Опери
25
Нуриу
25
Нуриу
21
Опери
8
Оджиджа-Офое
42
Овусу
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
17
Юлсагер
24
Кумс
24
Кумс
17
Юлсагер
9
Бруно
15
Байо
15
Байо
9
Бруно
9
Тиссудали
14
Маледе
14
Маледе
9
Тиссудали
14
Лаюни
16
16
14
Лаюни
3
Адекугбе
2
2
3
Адекугбе
Остались в запасе
Гент
Волеренга
61
Овен Йохманс
ВР
33
Дави Руф
ВР
18
Матис Самуас
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
2
Жозеф Окуму
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
61
Овен Йохманс
ВР
33
Дави Руф
ВР
18
Матис Самуас
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
2
Жозеф Окуму
ЦФ
Остались в запасе
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
4
Fredrik Holmé
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Гент - Волеренга
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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