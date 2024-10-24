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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гент - Мольде
Гент - Мольде: обзор матча 24 октября 2024
Гент
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 тур
2 : 1
Завершен
Мольде
24'
Н. Фадиджа
90+5'
А. Браун
78'
М. Меллер Дели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Мольде
ГОЛ! 2:1!
А. Браун
90'
+5
87'
Замена
S. Milian Granaas
️️️️
Э. Брейвик
85'
Замена
И. Амундсен
️️️️
М. Бьорнбак
84'
Желтая карточка
М. Бьорнбак
Замена
А. Ито
️️️️
С. Кумс
82'
78'
ГОЛ! 1:1!
М. Меллер Дели
Пас отдал
Э. Брейвик
Замена
А. Браун
️️️️
Т. Араужо
72'
Замена
М. Дин
️️️️
О. Гандельман
72'
68'
Замена
К. Хауген
️️️️
Х. Стеневик
68'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Энггор
Желтая карточка
С. Кумс
67'
Замена
Х. Варела
️️️️
М. Ламин Сонко
65'
Замена
М. Самуас
️️️️
Н. Фадиджа
65'
44'
Желтая карточка
М. Эйкрем
39'
Желтая карточка
В. Лунд Йенсен
ГОЛ! 1:0!
Н. Фадиджа
Пас отдал
О. Гандельман
24'
Желтая карточка
Ц. Ватанабе
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
82
Hugo Gambor
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
17
Матиас Делорж
ЦП
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Мольде
22
Альберт Посиадала
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
23
Магнус Эйкрем
(К)
АП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Гент
40
Рене Ванден Борре
ВР
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
3
Арчи Браун
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
30
Зала Ванча
ЛВ
29
Хелио Варела
ЛВ
17
Ацуки Ито
ОП
18
Питер Геркенс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
19
Франк Сурдез
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
Мольде
34
Шон МакДермотт
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
24
Фредерик Илер
ЦФ
29
Густав Нихейм
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Руф
16
Гандельман
4
Ватанабе
23
Митрович
82
27
Фадиджа
17
Делорж
24
Кумс
11
Сонко
9
Гудьонсен
20
Араужо
3-3-3-1
22
Посиадала
15
Бьорнбак
5
Лунд Йенсен
8
Левик
10
Брейвик
6
Энггор
17
Дели
18
Стеневик
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
25
20
Араужо
3
Браун
3
Браун
20
Араужо
24
Кумс
17
Ито
17
Ито
24
Кумс
27
Фадиджа
18
Самуас
18
Самуас
27
Фадиджа
11
Сонко
29
Варела
29
Варела
11
Сонко
16
Гандельман
21
Дин
21
Дин
16
Гандельман
18
Стеневик
28
Хауген
28
Хауген
18
Стеневик
15
Бьорнбак
38
Амундсен
38
Амундсен
15
Бьорнбак
10
Брейвик
23
23
10
Брейвик
6
Энггор
16
Эриксен
16
Эриксен
6
Энггор
Остались в запасе
Гент
Мольде
40
Рене Ванден Борре
ВР
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
30
Зала Ванча
ЛВ
19
Франк Сурдез
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
34
Шон МакДермотт
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
24
Фредерик Илер
ЦФ
29
Густав Нихейм
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
40
Рене Ванден Борре
ВР
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
30
Зала Ванча
ЛВ
19
Франк Сурдез
ЦФ
Остались в запасе
34
Шон МакДермотт
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
24
Фредерик Илер
ЦФ
29
Густав Нихейм
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Гент - Мольде
2
3
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
14
Офсайды
1
3
Количество передач
484
503
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.92
0.72
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
1 : 0
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Мольде
- : -
04.12.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
2 : 1
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Информация о матче
Главный судья:
Гога Кикачеишвили
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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