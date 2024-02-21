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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гент - Маккаби Х
Гент - Маккаби Х: обзор матча 21 февраля 2024
Гент
21.02.2024, среда, 20:00
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Маккаби Х
69'
Т. Тиссудали
4'
Ф. Пьеррот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Маккаби Х
81'
Замена
L. Šimić
️️️️
Ф. Пьеррот
78'
Желтая карточка
С. Подгоряну
74'
Замена
G. Naor
️️️️
А. Мохамед
74'
Замена
П. Корню
️️️️
К. Сайеф
72'
Вторая желтая
Д. Сандгрен
ГОЛ! 1:1!
Т. Тиссудали
Пас отдал
Х. Хонг
69'
66'
Замена
Г. Кинда
️️️️
Л. Рафаэлов
Замена
Т. Де Влигер
️️️️
М. Самуас
55'
Замена
М. Ламин Сонко
️️️️
Л. Депуатр
55'
23'
Желтая карточка
К. Сайеф
11'
Желтая карточка
Д. Сандгрен
4'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Пьеррот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
(К)
ЛВ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
12
Илай Фейнгольд
ПЗ
14
Шоу
ОП
4
Али Мохамед
ОП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
(К)
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
37
Робби Ван Хаутер
ОП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Маккаби Х
77
Рои Фукс
ВР
16
Итамар Нитцан
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
6
Даниил Лесовой
ЛВ
8
Ziv Ben Shimol
ЦП
6
Гади Кинда
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
38
Omer David Dahan
ЦФ
3-2-3-1-1
33
Руф
4
Ватанабе
23
Митрович
16
Гандельман
3
Браун
27
Кандусс
20
Хонг
18
Самуас
18
Геркенс
9
Тиссудали
29
Депуатр
3-2-2-1-1
40
Каюф
12
Фейнгольд
4
Сек
6
Сандгрен
14
Шоу
4
Мохамед
16
Сайеф
11
Рафаэлов
25
Халаили
19
Пьеррот
18
Самуас
27
Де Влигер
27
Де Влигер
18
Самуас
29
Депуатр
11
Сонко
11
Сонко
29
Депуатр
16
Сайеф
27
Корню
27
Корню
16
Сайеф
19
Пьеррот
44
44
19
Пьеррот
4
Мохамед
15
15
4
Мохамед
11
Рафаэлов
6
Кинда
6
Кинда
11
Рафаэлов
Остались в запасе
Гент
Маккаби Х
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
37
Робби Ван Хаутер
ОП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
77
Рои Фукс
ВР
16
Итамар Нитцан
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
8
Ziv Ben Shimol
ЦП
6
Даниил Лесовой
ЛВ
7
Суф Подгоряну
ПВ
38
Omer David Dahan
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
37
Робби Ван Хаутер
ОП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Остались в запасе
77
Рои Фукс
ВР
16
Итамар Нитцан
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
8
Ziv Ben Shimol
ЦП
6
Даниил Лесовой
ЛВ
7
Суф Подгоряну
ПВ
38
Omer David Dahan
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Мессай Дего
Статистика матча Гент - Маккаби Х
1
3
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
12
1
Нарушения
6
16
Офсайды
1
1
Количество передач
622
279
Сейвы
3
6
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.68
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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